Первый полковой комплект С-400 стал собственностью Китая

Китайские военные специалисты завершили приемку первого полкового комплекта ЗРС С-400, передает ТАСС.

Минобороны РФ

По словам источника агентства, акт приемки полкового комплекта С-400 был подписан на прошлой неделе. С момента подписания поставленная Россией система стала собственностью Китайской Народной Республики.

В апреле сообщалось, что входящее в комплект вооружение и оборудование было отправлено в Китай тремя транспортными судами из порта Усть-Луга (Ленинградская область). Однако во время шторма в Ла-Манше часть вспомогательного оборудования была повреждена. В итоге, одному из судов пришлось вернуться в Россию для устранения повреждений. Два других корабля продолжили путь и доставили груз в КНР целым и невредимым.

Недостающее оборудование китайские партнеры получили несколько позже.

По словам собеседника, полковой комплект С-400 состоит из командного пункта, радиолокационных станций, пусковых установок, зенитных управляемых ракет, энергетического оборудования и другого имущества.

Контракт на поставку зенитной системы в Китай был подписан в 2014 году.

Напомним, С-400 – зенитная ракетная система средней и большой дальности. Способна уничтожать аэродинамические цели на дальности до 400 км и тактические баллистические цели – на дальности до 60 км.