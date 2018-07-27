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27.07.2018
ЦАМТО

ВВС Австралии получили очередную пару УТС PC-21

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УТС РС-21
Учебно-тренировочный самолет РС-21.
Источник: flightglobal.com

ЦАМТО, 26 июля. Очередные два самолета PC-21 швейцарской компании Pilatus Aircraft, предназначенные для подготовки военных летчиков ВВС Австралии, прибыли в страну.

По информации Australianaviation.com.au, пара самолетов с регистрационными номерами HB-HWS и HB-HWT совершила посадку в Дарвине 21 июля после перелета из Купанга (Индонезия). 22 июля PC-21 вылетели из Дарвина в Аделаиду через Элис-Спрингс. На следующий день самолеты прибыли на авиабазу "Ист Сэйл". Поставленные PC-21 заменят самолеты PC-9/A, которые были произведены в 1989 году.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Австралии 6 сентября 2015 года объявило о выборе возглавляемого компанией Lockheed Martin Australia консорциума привилегированным участником конкурса на поставку в рамках Проекта AIR 5428 новой системы подготовки военных летчиков для ВВС страны. Новые самолеты предназначены для замены 63 устаревших УТС PC-9/A, а также CT-4B "Эйртрейнер". PC-9/A должны быть сняты с вооружения в 2019 году после 30 лет эксплуатации.

Министерство обороны Австралии 8 декабря 2015 года заключило с Lockheed Martin Australia контракт стоимостью 1,2 млрд. австр. долл. (863 млн. долл. США) на поставку и обслуживание системы летной подготовки на базе УТС PC-21. Соглашение предусматривает поставку 49 самолетов PC-21 компании Pilatus Aircraft, семи летных тренажеров, создание системы летной подготовки, материально-техническое обеспечение в течение начального семилетнего периода. Компания Hawker Pacific обеспечит техническую поддержку оборудования и самолетов.

Первые 6 самолетов PC-21 были официально приняты на вооружение ВВС Австралии в августе 2017 года.

26.07.2018
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Индонезия
Швейцария
Продукция
PC-21
Компании
Lockheed-Martin
Pilatus Aircraft
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