Командование СВ Италии подписало контракт на закупку первой партии БМТВ "Центауро-2"

ЦАМТО, 26 июля. Группа CNH Industrial объявила о подписании командованием СВ Италии с консорциумом Iveco/Oto Melara, в состав которого входит ее подразделение Iveco Defence Vehicles, контракта на поставку первой партии из 10 БМТВ "Центауро-2".

Эти боевые машины с тяжелым вооружением на шасси с колесной формулой 8х8 получили обозначение New Blindo Centauro.

Контракт был подписан 24 июля в присутствии начальника штаба СВ Италии генерала Сальваторе Фарина (Salvatore Farina) и других официальных лиц. Общая стоимость соглашения составляет 159 млн. евро. Доля входящей в состав группы Leonardo компании Oto Melara составляет 92 млн. евро, Iveco получит 65 млн. евро.

Контракт предусматривает поставку техники, вспомогательного оборудования, запасных частей, оказание логистических услуг. В общей сложности СВ Италии намерены приобрести 136 ед. БМТВ "Центауро-2".

"Центауро-2" представляет собой бронированную машину последнего поколения, которая отличается высоким уровнем защиты расчета и ситуационной осведомленности, огневой мощью и эргономичностью. БМТВ может применяться для обеспечения национальной безопасности и в операциях по поддержанию мира. Группа Leonardo отвечает за поставку башни машины, включая системы наблюдения, прицеливания и связи.

Как сообщал ЦАМТО, БМТВ "Центауро-1" была разработана для СВ Италии более 30 лет назад и оснащена башней HITFACT компании Oto Melara со 105-мм пушкой.

Версия "Центауро-2" оборудована более мощным турбодизельным двигателем мощностью 720 л.с., новой трансмиссией, что позволит улучшить ходовые качества в условиях бездорожья. Для повышения безопасности экипажа машина может оснащаться навесной реечной броней, а также амортизирующими сиденьями. Огневая мощь "Центауро-2" по-прежнему аналогична ОБТ благодаря улучшенной башне HITFACT, вооруженной 120/45-мм гладкоствольной пушкой (совместима со стандартными боеприпасами НАТО) с интегрированным дульным тормозом.