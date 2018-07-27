В России проходят испытания парашютной системы для экипировки "Ратник"

ЦАМТО, 26 июля. Парашютная система Д-14 для экипировки солдата будущего "Ратник" создана и проходит испытания, ее серийные поставки планируется начать в 2019 году.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил гендиректор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

"Парашютная система для "Ратника" создана и проходит испытания. Парашют Д-14 идет на смену Д-6 и Д-10, я думаю, что уже в 2019 году мы сдадим его Министерству обороны уже как серийное изделие", – сказал он в ходе открытия нового производства на базе НИИ Парашютостроения во Владимирской области.

Комплект "Ратник" (боевая экипировка второго поколения) объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи – около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в различных климатических условиях в любое время суток, напоминает агентство.