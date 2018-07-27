"Сухой" продолжает совершенствование производственной системы

ЦАМТО, 26 июля. В 2018 году исполняется десять лет с момента создания в филиалах Компании "Сухой" – на Новосибирском авиационном заводе им. В.П.Чкалова (НАЗ), и Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А.Гагарина (КнААЗ) – Управлений развития производственной системы.

Как сообщили в пресс-службе "Сухого", за это время сотрудникам Компании удалось реализовать около 250 проектов, направленных на улучшение производственных процессов и повышение эффективности работы предприятий.

Действующая на заводах Производственная система "Сухой" основана на философии бережливого производства. Компания "Сухой" стала пионером среди российских авиастроительных предприятий в области применения бережливых принципов.

Созданные на предприятиях Управления развития производственной системы ведут работу по развитию бережливого производства, организации рабочих мест по системе 5S, а именно оптимизации рабочего места в целях повышения эффективности и снижения затрат. Кроме того, Управления ведут деятельность по реализации рационализаторских (Кайдзен) предложений, обучению сотрудников инструментариям бережливого (Lean) производства. Важной частью деятельности данных подразделений является вовлечение всех работников филиалов в процессы непрерывных улучшений.

Суть внедряемых технологий состоит в том, чтобы имеющиеся ресурсы использовать максимально эффективно и с минимальными затратами, а также в вовлечении всех без исключения сотрудников предприятия в улучшение условий производства.

В филиалах компании достигнуты весомые результаты проводимой работы. Так, на Новосибирском авиационном заводе только в период с 2014 по 2018 гг. заводчане подали более 5300 рационализаторских предложений, около 3000 из которых внедрено в производство. Экономический эффект от их внедрения за 5 лет составил более 7,6 млн. руб.

За десять лет работы УРПС на предприятии реализовано 126 проектов из плана развития Производственной системы "Сухой", общий экономический эффект которых составил более 100 млн. руб. За этот же период в рамках реализации программы по эффективной организации рабочих мест и визуализации 5S основам бережливого производства обучились 6800 человек – то есть почти каждый сотрудник завода. На сегодняшний день 2276 рабочих мест на производстве НАЗ оформлено по системе 5S. Совместно с подразделениями завода реализуются проекты, направленные не только на развитие производства, но и на его эффективную организацию. В 2018 году планируется выполнить 18 таких проектов.

На заводе в Комсомольске-на-Амуре за десять лет реализовано 117 проектов в области бережливого производства. Их общий экономический эффект превысил 440 млн. руб. В период 2016-2017 гг. основам бережливого производства обучено 1740 работников, то есть каждый седьмой работник предприятия. По итогам 2018 года обучение пройдут уже 2032 сотрудника филиала Компании. На сегодняшний день на КнААЗ идет активная работа по внедрению и продвижению 16 проектов Производственной системы "Сухой".

Реализуемые на заводах Компании "Сухой" проекты в области бережливого производства касаются многих подразделений и направлений, в частности, визуализации информации в цехах, сокращения времени простоя производства и транспортировки, раздельного сбора отходов, эффективного использования производственных площадей, оптимизации складских запасов и многого другого. При этом количество сотрудников предприятий, подающих рационализаторские предложения по улучшению производства и организации рабочих мест, с каждым годом растет.

Работа по совершенствованию Производственной системы "Сухой", активно идущая на площадках филиалов ПАО "Компания "Сухой" в Новосибирске и Комсомольске-на-Амуре, получает высокую оценку как на уровне Компании, так и в Объединенной авиастроительной корпорации. Реализованные проекты имеют высокую экономическую эффективность и регулярно становятся лауреатами конкурсов.

Руководители и представители ведущих российских предприятий едут на НАЗ и КнААЗ для обмена опытом по развитию производственных систем (ПС). Среди них такие предприятия, как ОАО "Российские железные дороги", ПАО "Сбербанк", Иркутский авиационный завод, Амурский судостроительный завод, ПАО "Ростелеком", АО "Новосибирский приборостроительный завод" и многие другие.

За десять лет применение принципов бережливого производства в Компании "Сухой", в том числе повышения культуры организации рабочих мест, набрало хорошие обороты и продолжает неуклонно расти.

Компания "Сухой" входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".