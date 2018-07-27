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27.07.2018
ЦАМТО

На мощностях в Саудовской Аравии началась модернизация истребителей F-15S "Страйк Игл"

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F-15SA
F-15SA ВВС Саудовской Аравии.
Источник: Aviation Analysis Wing

ЦАМТО, 26 июля. Компания Alsalam Aerospace Industries (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) заключила контракт стоимостью 59,69 млн. долл. в рамках проекта модернизации на своих мощностях первых шести истребителей F-15S "Страйк Игл" ВВС Саудовской Аравии в вариант F-15SA (Saudi Advanced).

Согласно пресс-релизу МО США, работы будут проводиться в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и, как ожидается, будут завершены к 3 августа 2020 года. Из вышеназванной суммы 17,81 млн. долл. будут выделены по программе "Иностранные военные продажи".

Как сообщал ЦАМТО, Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) 20 октября 2010 года уведомило Конгресс США о возможной продаже Саудовской Аравии различных вооружений и оборудования общей стоимостью более 60 млрд. долл. Запрос, в частности, включал поставку ВВС страны 84 новых истребителей F-15SA и проведение модернизации к версии F-15SA 70 состоящих на вооружении ВВС Саудовской Аравии самолетов F-15S. Общая стоимость запрошенной поставки новых F-15SA и модернизации состоящих на вооружении, а также продажи сопутствующих систем и вооружений оценивается в 29,432 млрд. долл.

В конце 2011 года представители Саудовской Аравии окончательно согласовали с администрацией США соглашение о закупке 84 новых истребителей F-15 и модернизации 70 самолетов. Официальный контракт стоимостью 11,399 млрд. долл. на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 84 новых истребителей F-15SA ВВС США заключили с компанией "Боинг" 8 марта 2012 года.

Компания "Боинг" объявила о состоявшейся церемонии выкатки первого нового истребителя F-15SA, предназначенного для ВВС Саудовской Аравии, 30 апреля 2013 года. Первоначально поставка 84 новых и 68 модернизированных F-15SA (количество было сокращено из-за потерь) была запланирована на 2015-2019 гг., однако, проблемы при разработке привели к задержке реализации проекта.

Как стало известно в августе 2016 года, самолетами F-15SA в боевом составе ВВС Саудовской Аравии будут оснащены 55-е учебное подразделение (FTU) и 6-я истребительная эскадрилья, размещенные на авиабазе "Кинг Халид" на юго-западе Саудовской Аравии, 29-я истребительная эскадрилья на авиабазе "Кинг Фейсал" на северо-западе страны, 92-я истребительная эскадрилья и Школа подготовки специалистов по оружию истребительной авиации на авиабазе "Кинг Абдулазиз" на побережье Персидского залива (поблизости от Бахрейна).

Первые четыре самолета, включая два модернизированных к варианту F-15SA (93-0857 и 93-0899) и два F-15SA новой постройки (12-1006 и 12-1010) прибыли в Саудовскую Аравию после четырехдневного перегоночного полета из США через Великобританию в декабре 2016 года. На текущий момент получено около 40 самолетов.

F-15SA, являющийся последней версией в линейке F-15, оснащен двумя дополнительными подкрыльевыми узлами подвески (всего их 11), что позволяет нести увеличенную боевую нагрузку, модернизированным БРЭО (с цифровой стеклянной кабиной пилота, нашлемной системой целеуказания, системой предотвращения дезориентации), электро-дистанционной системой управления, инфракрасной системой поиска и сопровождения целей (IRST), РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием APG-63(V)3 компании Raytheon и более мощными двигателями F110-GE-129 производства General Electric.

26.07.2018
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Бахрейн
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