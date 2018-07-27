Минобороны Венгрии объявило тендер по закупке новых 81-мм минометов
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Военнослужащие армий Грузии, Венгрии и Канады на церемонии открытия военных учений Rapid Trident-2017 на Яворовском полигоне в Львовской области. 11 сентября 2017.
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ЦАМТО, 26 июля. Министерство обороны Венгрии объявило о тендер по закупке 40 ед. 81-мм минометов и более 35 тыс. выстрелов к ним.
Как сообщает Infodefensa.com, потенциальный контракт предусматривает опцион на поставку дополнительно 20 ед. 81-мм минометов, 24 систем управления огнем и логистического пакета.
Вооруженные силы Венгрии намерены заменить новыми системами 50 советских 82-мм минометов БМ-37 "Поднос".
Относительно боеприпасов сообщается, что планируется приобретение 28000 осколочно-фугасных мин повышенного могущества, 7500 осветительных, 2500 дымовых, 400 учебных мин, а также 120 учебных инертных мин для обучения расчетов.
26.07.2018
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