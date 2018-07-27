В ЦВО в ближайшее время поступят 22 противотанковых ракетных комплекса "Штурм-С"

ЦАМТО, 26 июля. В ближайшее время 22 боевые машины комплекса "Штурм-С" поступят в Центр обеспечения мобилизационного развертывания и арсеналы Центрального военного округа после проведенных приемо-сдаточных испытаний.

Основная задача самоходного противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С" – борьба с боевыми бронированными машинами противника.

В усовершенствованной модели реализована возможность применения ракет "Атака". Данная ракета может быть оборудована кумулятивной боевой частью – для поражения бронированной техники, фугасной – легких полевых укреплений и стержневой (со стальным сердечником) – для поражения воздушных целей.

Высокая скорость ракеты обеспечивает ее полет на максимальную дальность всего за 17 сек. Это, а также минимальное время подготовки к стрельбе, гарантирует, по сути, почти мгновенный обстрела комплексом одной цели и позволяет быстро перенести огонь на другие цели.

На всех машинах после модернизации успешно реализована программа импортозамещения по замене командной радиолинии.

Как отмечал командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин, в 2018 году планируется вывести оснащенность современным вооружением и техникой в частях объединения на уровень не менее 54 проц., а к 2020 году выйти на 70 проц., сообщает пресс-служба ЦВО.