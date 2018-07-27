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27.07.2018
ЦАМТО

Российские саперы на конкурсе "Безопасный маршрут" экипированы в новейший комплект разминирования ОВР-2-02

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Защитные костюмы ОВР-2-02
Защитные костюмы для инженерно-саперных подразделений ОВР-2-02.
Источник: defendingrussia.ru

ЦАМТО, 26 июля. На полигоне Корла (Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая) 25 июля прошла очередная тренировка российской команды-участницы международного конкурса "Безопасный маршрут".

"Говорить о прохождении маршрута в целом еще пока немного рано, в настоящее время отрабатываем действия поэтапно, – отметил присутствующий на тренировке судья от российской команды полковник Владислав Верясов. – На дистанции будущей эстафеты отдельно занимаются саперы, расчеты тяжелого механизированного моста, отдельно выполняют задачи экипажи инженерных машин разграждения".

В ходе тренировки инженерно-разведывательный дозор провел разведку брода, уничтожил противопехотные мины, обследовал местность на наличие минно-взрывных заграждений. Российские саперы были экипированы в новейший общевойсковой комплект разминирования ОВР-2-02, который в этом году планируется к принятию на снабжение. Комплект имеет улучшенные защитные характеристики, системы аудиосвязи и охлаждения, а также средства защиты органов слуха.

В состав российской делегации на международном конкурсе "Безопасный маршрут" входят около 30 военнослужащих.

Армейские международные игры на территории Китая будут проводиться с 29 июля по 11 августа. В этом году в конкурсе "Безопасный маршрут" примут команды Китай, Россия, Узбекистан. В состав российской делегации входят около 30 военнослужащих, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

26.07.2018
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Страны
Китай
Россия
Узбекистан
Продукция
ОВР-2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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