Российские саперы на конкурсе "Безопасный маршрут" экипированы в новейший комплект разминирования ОВР-2-02

ЦАМТО, 26 июля. На полигоне Корла (Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая) 25 июля прошла очередная тренировка российской команды-участницы международного конкурса "Безопасный маршрут".

"Говорить о прохождении маршрута в целом еще пока немного рано, в настоящее время отрабатываем действия поэтапно, – отметил присутствующий на тренировке судья от российской команды полковник Владислав Верясов. – На дистанции будущей эстафеты отдельно занимаются саперы, расчеты тяжелого механизированного моста, отдельно выполняют задачи экипажи инженерных машин разграждения".

В ходе тренировки инженерно-разведывательный дозор провел разведку брода, уничтожил противопехотные мины, обследовал местность на наличие минно-взрывных заграждений. Российские саперы были экипированы в новейший общевойсковой комплект разминирования ОВР-2-02, который в этом году планируется к принятию на снабжение. Комплект имеет улучшенные защитные характеристики, системы аудиосвязи и охлаждения, а также средства защиты органов слуха.

В состав российской делегации на международном конкурсе "Безопасный маршрут" входят около 30 военнослужащих.

Армейские международные игры на территории Китая будут проводиться с 29 июля по 11 августа. В этом году в конкурсе "Безопасный маршрут" примут команды Китай, Россия, Узбекистан. В состав российской делегации входят около 30 военнослужащих, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.