Войти
27.07.2018
ЦАМТО

В РВСН до конца года поступит около 100 новейших тренажеров

85
0
0
РВСН России
РВСН России.
Источник: rg.ru

ЦАМТО, 26 июля. До конца текущего года в воинские части и соединения РВСН поступит около 100 новейших тренажеров. Эти учебно-тренировочные средства (УТС) будут введены в эксплуатацию во всех без исключения ракетных соединениях.

В интересах РВСН разрабатывается целая линейка уникальных, не имеющих аналогов тренажерных комплексов. Программное обеспечение и состав информации новейших УТС идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые агрегаты ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс". Причем для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажеры, которые заведены в одну учебно-тренировочную сеть.

Имеющийся в РВСН парк УТС по ракетным комплексам, находящимся на вооружении войск, насчитывает более 1,5 тыс. наименований. Такая система подготовки, не нарушая исходного положения ракетного вооружения, обеспечивает моделирование всего комплекса действий дежурных сил РВСН в различных ситуациях, в том числе и нештатных, при этом экономия ресурса боевой техники составляет более 80%.

Это позволяет стратегическим ракетчикам отрабатывать на тренажерах не только задачи несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования, но и проводить виртуальные командно-штабные тренировки с выполнением условных пусков ракет.

Кроме того, до конца текущего года в РВСН поступят новейшие тренажерные комплексы для боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М", машин инженерного обеспечения и маскировки, машин дистанционного разминирования "Листва", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

26.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Листва
РС-12М2
РС-24 Ярс
Тайфун-М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Тайфун
Похожие новости
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
28.09.2015
В текущем году в РВСН поступит около 100 новейших тренажеров
17.01.2018
Выход "Ярсов" на боевые маршруты сняли на видео
12.01.2018
На учениях РВСН заступили на дежурство ракетные полки с комплексами "Ярс"
09.11.2017
Современные тренажерные комплексы РВСН позволяют воссоздавать маршруты боевого патрулирования ПГРК "Ярс"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.07 02:05
  • 27
ВС РФ получат первый отечественный ударный БЛА
  • 27.07 01:54
  • 4
Штурмовая амфибия: чем примечателен малоизвестный броневик "Ансырь"
  • 27.07 01:46
  • 1
На боевое дежурство заступил территориальный центр управления армии ВВС и ПВО Северного флота
  • 27.07 01:22
  • 1
Гид по самым секретным подводным роботам России
  • 27.07 01:14
  • 1
Россия и США изучают все договоры о стратегических вооружениях
  • 27.07 01:11
  • 1
В ЦАХАЛ выясняют, почему промолчал "Железный купол". Обстрел ИГ территории Израиля
  • 27.07 01:01
  • 1
Оружие судного дня: Запад нашел ответ
  • 27.07 00:01
  • 64
"Кинжал" для "Тушки"
  • 26.07 23:46
  • 5
В России рассказали о самонаведении оружия "Судного дня"
  • 26.07 23:01
  • 1578
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.07 22:46
  • 1
Белый дом увлекся закрытостью закупок
  • 26.07 22:16
  • 6
Как спастись от астероидов
  • 26.07 18:43
  • 4
F-15X: "ракетоноситель" для пятого поколения
  • 26.07 18:00
  • 56
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 26.07 14:02
  • 2
США будут наказывать не всех партнеров России