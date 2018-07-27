В РВСН до конца года поступит около 100 новейших тренажеров

ЦАМТО, 26 июля. До конца текущего года в воинские части и соединения РВСН поступит около 100 новейших тренажеров. Эти учебно-тренировочные средства (УТС) будут введены в эксплуатацию во всех без исключения ракетных соединениях.

В интересах РВСН разрабатывается целая линейка уникальных, не имеющих аналогов тренажерных комплексов. Программное обеспечение и состав информации новейших УТС идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые агрегаты ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс". Причем для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажеры, которые заведены в одну учебно-тренировочную сеть.

Имеющийся в РВСН парк УТС по ракетным комплексам, находящимся на вооружении войск, насчитывает более 1,5 тыс. наименований. Такая система подготовки, не нарушая исходного положения ракетного вооружения, обеспечивает моделирование всего комплекса действий дежурных сил РВСН в различных ситуациях, в том числе и нештатных, при этом экономия ресурса боевой техники составляет более 80%.

Это позволяет стратегическим ракетчикам отрабатывать на тренажерах не только задачи несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования, но и проводить виртуальные командно-штабные тренировки с выполнением условных пусков ракет.

Кроме того, до конца текущего года в РВСН поступят новейшие тренажерные комплексы для боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М", машин инженерного обеспечения и маскировки, машин дистанционного разминирования "Листва", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.