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27.07.2018
ЦАМТО

На боевое дежурство заступил территориальный центр управления армии ВВС и ПВО Северного флота

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Су-30СМ
Переданный в состав 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота истребитель Су-30СМ с синим бортовым номером "22" постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Корпорация "Иркут" во время приемных облетов. Иркутск, 21-24.12.2016.
Источник: Алексей Коршунов / russianplanes.net

ЦАМТО, 26 июля. В управлении армии ВВС и ПВО Северного флота 25 июля состоялся торжественный ритуал заступления территориального центра управления на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, "Северный флот в течение нескольких лет проводит планомерную работу по развертыванию военной инфраструктуры в Арктике, что позволяет значительно расширить возможности по обеспечению защиты национальных интересов Российской Федерации в данном регионе".

В числе задач, возложенных на территориальный центр управления армии ВВС и ПВО – контроль воздушного пространства в Арктической зоне, а также охрана государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве в границах ответственности Северного флота. Ранее территориальный центр управления армии ВВС и ПВО Северного флота выполнял задачи опытно-боевого дежурства.

45-я армия ВВС и ПВО Северного флота была сформирована в декабре 2015 года в целях усиления системы воздушного контроля в Арктике.

В составе нового объединения на боевое дежурство по противовоздушной обороне заступили воинские части радиотехнических войск и зенитный ракетный полк, оснащенный модернизированными комплексами С-300 "Фаворит", сообщает пресс-служба Северного флота.

26.07.2018
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Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
Проекты
Арктика
СФ
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1 комментарий
№1
27.07.2018 01:46
Думается не один СУ-30СМ будет в составе ВВС и ПВО СФ.
0
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