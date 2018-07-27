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27.07.2018
ЦАМТО

Около 70 инновационных проектов заявлены для участия в конкурсе Минобороны России "Прорыв в будущее"

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЦАМТО, 26 июля. В рамках первого этапа конкурса "Прорыв в будущее" заявлено 68 инновационных проектов, представляющих интерес для Вооруженных Сил России.

Из всех заявленных инновационных проектов только эти 68 работ выдержали предъявленные требования и станут предметом оценки конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители центральных органов военного управления, ведущих научных и образовательных организаций Минобороны России.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 51 работа поступила из учебных заведений Минобороны России, 14 работ представлены на конкурс сотрудниками научных организаций военного ведомства и еще три выполнены операторами научных рот.

Основу заявок составили работы в области механики, радиотехники, радиоэлектроники, средств контроля, IT-технологий, тренажерных комплексов и включают в себя диапазон от научных исследований до образцов изделий.

Целью конкурса является выявление талантливых специалистов Минобороны России, создание условий для внедрения новых научных и практических результатов, полученных при решении актуальных для ВС РФ задач, а также повышение активности субъектов инновационной деятельности.

География заявителей на участие в конкурсе охватывает 12 регионов России. Работы представлены из Москвы, Смоленска, Санкт-Петербурга, Рязани, Череповца, Кирова, Воронежа, Серпухова, Казани, Балашихи, Новосибирска, Ярославля, Калининграда.

Организатором конкурса уже третий год подряд является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации. За это время в адрес организатора поступило свыше 200 заявок на рассмотрение инновационных проектов, которые представляют интерес для Вооруженных Сил Российской Федерации.

26.07.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Научная рота
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