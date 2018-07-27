Вертолеты Ми-8МТВ-5-1 с новым комплексом обороны поступили в войска

ЦАМТО, 26 июля. Пять военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1 с новейшим комплексом бортовой обороны досрочно изготовлены Казанским вертолетным заводом в рамках государственного оборонного заказа.

Техника успешно прошла необходимые испытания и была принята военным представительством Минобороны России. Машины под управлением экипажей вертолетчиков уже прибыли в места своей постоянной дислокации и приступили к выполнению задач по предназначению.

На этих вертолетах установлена новая система создания пассивных помех. Также подготовлены места под установку бортового комплекса обороны, обеспечивающего защиту вертолета от применения по нему ракет с головками самонаведения в инфракрасном диапазоне излучения.

Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1 – новая версия вертолета Ми-8МТВ-5, усовершенствованного с учетом опыта боевого применения моделей этого семейства. Боевая машина может перевозить до 36 десантников или до 12 раненых, а также различные грузы как в грузовой кабине, так и на внешней подвеске, общей массой до 4 тонн.

Также машина используется для проведения поисково-спасательных операций и выполнения специальных задач, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.