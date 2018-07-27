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27.07.2018
РИА Новости

Танковые роты в ВДВ переформируют в танковые батальоны

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Учения ВДВ. Архивное фото
Учения ВДВ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Танковые роты в Воздушно-десантных войсках РФ будут переформированы в танковые батальоны, подтвердил заместитель командующего ВДВ по работе с личным составом генерал-майор Виктор Купчишин.

"Все танковые роты будут переформированы в танковые батальоны", - сказал Купчишин в четверг на пресс-конференции в Москве. Он отметил, что такая работа в настоящее время идет.

Весной нынешнего года российские СМИ опубликовали информацию со ссылкой на Минобороны РФ, согласно которой до конца 2018 года в двух десантно-штурмовых дивизиях - 7-й новороссийской и 76-й псковской - появится по одному танковому батальону. На вооружение этих частей поступят модернизированные Т-72Б3. После опытной эксплуатации бронетехники в двух дивизиях будет принято решение о создании танковых подразделений и в других соединениях ВДВ.

По мнению экспертов, этот шаг повысит огневую мощь ВДВ и позволят "крылатой пехоте" еще эффективнее решать боевые задачи в любых зонах конфликтов.

26.07.2018
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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
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