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27.07.2018
РИА Новости

На "Армии-2018" впервые покажут ряд образцов оружия и конный котильон

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Парк Патриот в Кубинке. Архивное фото
Парк Патриот в Кубинке. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ПАРК ПАТРИОТ, 26 июл - РИА Новости. На форуме "Армия-2018" покажут ходовые и огневые возможности вооружения, некоторые образцы будут представлены широкой публике в первый раз, сообщил в четверг врио начальника главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России генерал-майор Роман Кордюков.

О каких именно новейших образцах идет речь, не уточняется.

"В ходе динамического показа будут продемонстрированы ходовые и огневые возможности образцов вооружения как из наличия Минобороны России, так и перспективные образцы вооружения и техники… Ряд образцов будет продемонстрирован впервые",- сказал генерал на брифинге для иностранных военных атташе.

Как отметил Кордюков, запланированы показательные выступления авиационных пилотажных групп Воздушно-космических сил и подразделений Воздушно-десантных войск. Впервые в показе спланировано участие конного котильона и пилотажной группы "Каскад" полиции Москвы.

"Кроме того, планируется участие в показательных выступлениях пилотажной группы (The August 1st) Военно-воздушных сил Народно-освободительной Армии Китая", - добавил Кордюков.

26.07.2018
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принадлежат РИА Новости
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