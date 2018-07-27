Войти
27.07.2018
ТАСС

Рогозин проведет в ЦНИИмаш совещание по текущей деятельности Роскосмоса

92
0
0
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин .
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

Заседание пройдет в закрытом формате

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг проведет в ЦНИИмаш совещание по текущей деятельности госкорпорации. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"Генеральный директор проведет в четверг в ЦНИИмаш оперативное закрытое совещание, после чего проведет встречу с генконструкторами. Такие совещания проводятся еженедельно и касаются текущей деятельности госкорпорации", - сказал Устименко.

Роскосмос в настоящее время ведет ряд проектов, в том числе по созданию перспективного пилотируемого корабля "Федерация", разработке новой ракеты среднего класса "Союз-5".

ЦНИИмаш в составе госкорпорации проводит комплексные научные исследования и экспериментальную отработку образцов ракетно-космической техники, в институте находится крупнейшая экспериментальная база в отрасли.

26.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз-5 РН
Федерация КК
Похожие новости
27.07.2018
Повелитель батута
24.07.2018
В России начались работы по созданию ракеты "Союз-5"
24.07.2018
В России начали строить "отечественный Falcon 9"
23.07.2018
"Роскосмос" потратит на создание ракеты "Союз-5" почти 61,2 млрд рублей - госзакупки
20.07.2018
Рогозин: пилотируемый корабль "Федерация" создадут в кратчайшие сроки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.07 02:05
  • 27
ВС РФ получат первый отечественный ударный БЛА
  • 27.07 01:54
  • 4
Штурмовая амфибия: чем примечателен малоизвестный броневик "Ансырь"
  • 27.07 01:46
  • 1
На боевое дежурство заступил территориальный центр управления армии ВВС и ПВО Северного флота
  • 27.07 01:22
  • 1
Гид по самым секретным подводным роботам России
  • 27.07 01:14
  • 1
Россия и США изучают все договоры о стратегических вооружениях
  • 27.07 01:11
  • 1
В ЦАХАЛ выясняют, почему промолчал "Железный купол". Обстрел ИГ территории Израиля
  • 27.07 01:01
  • 1
Оружие судного дня: Запад нашел ответ
  • 27.07 00:01
  • 64
"Кинжал" для "Тушки"
  • 26.07 23:46
  • 5
В России рассказали о самонаведении оружия "Судного дня"
  • 26.07 23:01
  • 1578
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.07 22:46
  • 1
Белый дом увлекся закрытостью закупок
  • 26.07 22:16
  • 6
Как спастись от астероидов
  • 26.07 18:43
  • 4
F-15X: "ракетоноситель" для пятого поколения
  • 26.07 18:00
  • 56
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 26.07 14:02
  • 2
США будут наказывать не всех партнеров России