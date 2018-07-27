Рогозин проведет в ЦНИИмаш совещание по текущей деятельности Роскосмоса
Заседание пройдет в закрытом формате
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг проведет в ЦНИИмаш совещание по текущей деятельности госкорпорации. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
"Генеральный директор проведет в четверг в ЦНИИмаш оперативное закрытое совещание, после чего проведет встречу с генконструкторами. Такие совещания проводятся еженедельно и касаются текущей деятельности госкорпорации", - сказал Устименко.
Роскосмос в настоящее время ведет ряд проектов, в том числе по созданию перспективного пилотируемого корабля "Федерация", разработке новой ракеты среднего класса "Союз-5".
ЦНИИмаш в составе госкорпорации проводит комплексные научные исследования и экспериментальную отработку образцов ракетно-космической техники, в институте находится крупнейшая экспериментальная база в отрасли.
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