Рогозин проведет в ЦНИИмаш совещание по текущей деятельности Роскосмоса

Заседание пройдет в закрытом формате

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг проведет в ЦНИИмаш совещание по текущей деятельности госкорпорации. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"Генеральный директор проведет в четверг в ЦНИИмаш оперативное закрытое совещание, после чего проведет встречу с генконструкторами. Такие совещания проводятся еженедельно и касаются текущей деятельности госкорпорации", - сказал Устименко.

Роскосмос в настоящее время ведет ряд проектов, в том числе по созданию перспективного пилотируемого корабля "Федерация", разработке новой ракеты среднего класса "Союз-5".

ЦНИИмаш в составе госкорпорации проводит комплексные научные исследования и экспериментальную отработку образцов ракетно-космической техники, в институте находится крупнейшая экспериментальная база в отрасли.