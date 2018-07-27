Ракета Falcon вывела на орбиту 10 спутников связи

Первая ступень летательного аппарата приземлилась на морскую платформу после запуска

ТАСС, 25 июля. Ракета-носитель Falcon 9 вывела в среду на низкую околоземную орбиту 10 спутников связи Iridium NEXT. Об этом сообщила на своей странице в Twitter компания SpaceX, которой принадлежит ракета.

"Успешный вывод на низкую околоземную орбиту 10 спутников Iridium NEXT подтвержден", - сообщила компания.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в среду в 14:39 мск с пусковой площадки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния. Первая ступень Falcon 9, выполняющая роль разгонного блока, совершила запланированную посадку на морскую платформу.

"Несмотря на сложные погодные условия, первая ступень-разгонный блок Falcon 9 приземлилась", - сообщили в SpaceX.

Это уже седьмой запуск в рамках программы, предусматривающей доставку на орбиту в общей сложности 75 телекоммуникационных аппаратов международного оператора мобильной связи Iridium Communications. Falcon 9 - двухступенчатая ракета-носитель длиной около 70 метров, диаметром 3,66 метра и стартовой массой до 550 тонн. Масса блока из десяти спутников Iridium NEXT с адаптером составляет 9,6 тонн.

Компания SpaceX разработала технологию возвращения на землю отработавшей первой ступени, оснащенной четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. Управляемый спуск осуществляется с помощью торможения двигателей и парашюта. После посадки на специальную морскую платформу (длина - 90 м, ширина - 50 м) первая ступень может использоваться повторно.

Предыдущий запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся 29 июня с мыса Канаверал, когда на орбиту был выведен грузовой корабль Dragon с грузом для Международной космической станции.