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27.07.2018
ТАСС

Под поверхностью южного полюса Марса обнаружили жидкую воду

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Источник: © AP Photo/Gregorio Borgia

Ученые предполагают, что находка соответствует условиям для возможного существования формы жизни

ТАСС, 25 июля. Жидкую воду удалось обнаружить под поверхностью южного полюса Марса, сообщило в среду Европейское космическое агентство (ЕКА).

"Радиолокационные данные, полученные аппаратом ЕКА Mars Express, свидетельствуют о наличии жидкой воды под слоями льда и пыли в области южного полюса Марса", - говорится в сообщении на сайте ЕКА. Согласно мнению ученых, это первое убедительные свидетельство наличия воды в жидком состоянии на планете.

По данным агентства, озеро с соленой водой удалось обнаружить благодаря итальянскому радару MARSIS, установленному на зонде Mars Express. Открытие сделали при обследовании 200-километровой области южного полюса планеты. Полученные данные указали на наличие области, в которой сигнал радара резко менялся. По мнению экспертов, это во многом близко к тем параметрам, которые дают подледные озера Гренландии и Антарктики.

Радиолокационное исследование также показало, что южная полярная область Марса состоит из многих слоев льда и пыли глубиной около 1,5 км в обследованной области.

Ученые полагают, что это озеро диаметром 20 км и находящееся на глубине 1,5 км под поверхностью южного полюса планеты защищено от космических лучей и соответствует условиям для возможного существования некоторых форм жизни.

В ходе исследования данных радара, работавшего с 2005 года, ученые при поддержке университетов "Рома тре", "Сапиенца" и университета Пескары также выяснили, что этот водоем давно существует в неизменном виде.

26.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Италия
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Арктика
Марс
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