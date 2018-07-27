Под поверхностью южного полюса Марса обнаружили жидкую воду
Ученые предполагают, что находка соответствует условиям для возможного существования формы жизни
ТАСС, 25 июля. Жидкую воду удалось обнаружить под поверхностью южного полюса Марса, сообщило в среду Европейское космическое агентство (ЕКА).
"Радиолокационные данные, полученные аппаратом ЕКА Mars Express, свидетельствуют о наличии жидкой воды под слоями льда и пыли в области южного полюса Марса", - говорится в сообщении на сайте ЕКА. Согласно мнению ученых, это первое убедительные свидетельство наличия воды в жидком состоянии на планете.
По данным агентства, озеро с соленой водой удалось обнаружить благодаря итальянскому радару MARSIS, установленному на зонде Mars Express. Открытие сделали при обследовании 200-километровой области южного полюса планеты. Полученные данные указали на наличие области, в которой сигнал радара резко менялся. По мнению экспертов, это во многом близко к тем параметрам, которые дают подледные озера Гренландии и Антарктики.
Радиолокационное исследование также показало, что южная полярная область Марса состоит из многих слоев льда и пыли глубиной около 1,5 км в обследованной области.
Ученые полагают, что это озеро диаметром 20 км и находящееся на глубине 1,5 км под поверхностью южного полюса планеты защищено от космических лучей и соответствует условиям для возможного существования некоторых форм жизни.
В ходе исследования данных радара, работавшего с 2005 года, ученые при поддержке университетов "Рома тре", "Сапиенца" и университета Пескары также выяснили, что этот водоем давно существует в неизменном виде.
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