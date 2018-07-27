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27.07.2018
ТАСС

SpaceX не удалось осуществить захват сброшенного обтекателя ракеты Falcon 9

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Запуск ракеты-носителя Falcon 9
Запуск ракеты-носителя Falcon 9.
Источник: © AP Photo/John Raoux, архив

Специалисты компании отметили непростые погодные условия, при которых происходило снижение частей космического аппарата

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Специалисты компании SpaceX не смогли осуществить в среду захват обтекателя, сброшенного при старте ракеты-носителя Falcon 9. Как сообщил интернет-портал Space.com, помимо вывода на орбиту 10 спутников связи Iridium NEXT, специалисты компании планировали выполнить еще две задачи: осуществить управляемый спуск на автоматическую платформу в Тихом океане отработавшей первой ступени ракеты-носителя, а также попытаться осуществить захват сброшенного ракетой обтекателя.

"Погодные условия - наихудшие из всех, которые были при попытке посадить первую ступень на автоматическую платформу", - привел интернет-портал Space.com слова представителя компании Джона Инспракера. Тем не менее ступень, оснащенная четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления, опустилась на автоматическую платформу Just Read the Instructions. В то же время специально оборудованное судно Mr.Steven, снабженное огромной сетью, не смогло осуществить захват сброшенного обтекателя. "Они видели падение обтекателя. но не могли захватить его сетью", - пояснил представитель компании.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в среду в 14:39 мск с пусковой площадки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния. Это был седьмой запуск в рамках программы, предусматривающей доставку на орбиту в общей сложности 75 телекоммуникационных аппаратов международного оператора мобильной связи Iridium Communications. Последний, восьмой запуск по этой программе намечен на конец нынешнего года.

Falcon 9 - двухступенчатая ракета-носитель длиной около 70 м, диаметром 3,66 м и стартовой массой до 550 т. Масса блока из десяти спутников Iridium NEXT с адаптером составляет 9,6 т. Предыдущий запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся 29 июня с мыса Канаверал, когда на орбиту вывели грузовой корабль Dragon с грузом для Международной космической станции.

26.07.2018
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принадлежат ТАСС
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