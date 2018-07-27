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27.07.2018
ТАСС

Ракета Ariane 5 вывела на орбиту четыре новых спутника системы Galileo

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Запуск ракеты-носителя Ariane 5
Запуск ракеты-носителя Ariane 5.
Источник: © EPA-EFE/ESA-CNES-ARIANESPACE

Теперь на орбитах находятся 26 аппаратов глобальной навигационной системы

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Ракета Ariane 5 успешно выполнила в среду свою миссию и вывела на рабочие орбиты четыре новых спутника глобальной навигационной системы Galileo. Об этом сообщила компания Arianespace, осуществляющая коммерческие пуски ракет серии Ariane.

Тяжелый европейский носитель стартовал в среду с космодрома в Куру (Французская Гвиана) в 13:25 по парижскому времени (14:25 мск). В целом миссия по выводу группы спутников продлилась четыре часа, сообщает Arianespace. Находящееся на орбитах созвездие спутников системы Galileo насчитывает теперь 26 аппаратов. Полностью система должна быть укомплектована к 2021 году, когда число спутников достигнет 30.

Глобальная система спутникового позиционирования Galileo - европейский аналог американской системы GPS и российской ГЛОНАСС. Евросоюз уже потратил на программу Galileo более €5 млрд, а на период до 2020 года, как ожидается, расходы составят еще €7 млрд.

Совершенный в среду пуск стал четвертым запуском ракеты в этом году из Гвианского космического центра и 99-м по счету пуском носителя Ariane 5 за время ее существования. Также ЕКА в третий раз использовало тяжелую ракету Ariane 5 для выведения спутников системы Galileo. Ранее для этой цели применялись российские носители "Союз-СТ".

26.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Гвиана
Россия
США
Франция
Продукция
Ariane-5 РН
Компании
Arianespace
ESA (ЕКА)
Проекты
2020-й год
Ariane РН
GPS
ГЛОНАСС
Евросоюз
Союз-2 РН
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