Ракета Ariane 5 вывела на орбиту четыре новых спутника системы Galileo

Теперь на орбитах находятся 26 аппаратов глобальной навигационной системы

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Ракета Ariane 5 успешно выполнила в среду свою миссию и вывела на рабочие орбиты четыре новых спутника глобальной навигационной системы Galileo. Об этом сообщила компания Arianespace, осуществляющая коммерческие пуски ракет серии Ariane.

Тяжелый европейский носитель стартовал в среду с космодрома в Куру (Французская Гвиана) в 13:25 по парижскому времени (14:25 мск). В целом миссия по выводу группы спутников продлилась четыре часа, сообщает Arianespace. Находящееся на орбитах созвездие спутников системы Galileo насчитывает теперь 26 аппаратов. Полностью система должна быть укомплектована к 2021 году, когда число спутников достигнет 30.

Глобальная система спутникового позиционирования Galileo - европейский аналог американской системы GPS и российской ГЛОНАСС. Евросоюз уже потратил на программу Galileo более €5 млрд, а на период до 2020 года, как ожидается, расходы составят еще €7 млрд.

Совершенный в среду пуск стал четвертым запуском ракеты в этом году из Гвианского космического центра и 99-м по счету пуском носителя Ariane 5 за время ее существования. Также ЕКА в третий раз использовало тяжелую ракету Ariane 5 для выведения спутников системы Galileo. Ранее для этой цели применялись российские носители "Союз-СТ".