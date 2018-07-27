Парашютную систему для космического корабля "Федерация" создадут к 2020 году

В четверг, 26 июля, во Владимирской области проведут натурный сброс макета "Федерации" массой 3 т

КИРЖАЧ /Владимирская область/, 26 июля. /ТАСС/. Система посадки для новейшего российского космического корабля "Федерация" будет готова к 2020 году. Об этом журналистам сообщил глава холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

"Сбросы девятитонников (макетов весом 9 т - прим. ТАСС) мы закончим в конце 2019 года. Их будет 30, поэтому о серийной поставке в адрес Роскосмоса можно будет говорить в 2020 году", - сказал он.

Насенков добавил, что во Владимирской области в четверг будет проведен натурный сброс макета "Федерации" массой 3 т. "Вообще система предназначена для сброса аппаратов весом до 9 т, и в этом смысле мы сегодня номер один в мире", - подчеркнул глава холдинга.