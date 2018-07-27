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27.07.2018
ТАСС

Минобороны РФ: Израиль в результате удара по Сирии уничтожил боевиков ИГ

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Источник: © AP Photo/Ariel Schalit

По данным ведомства, террористы пытались спровоцировать нападение израильских войск на позиции сирийской правительственной армии

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Израильский удар по территории Сирии 25 июля уничтожил боевиков и ракетные установки группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны России.

По данным ведомства, около 21:30 мск среды боевики ИГ подвергли ракетному обстрелу территорию Израиля из района населенных пунктов Нафа и Шаджара (провинция Эль-Кунейтра). Как отмечает министерство, таким образом террористы пытались спровоцировать удар израильских войск по позициям правительственной армии Сирии.

В ведомстве добавили, что Армия обороны Израиля оперативно уничтожила боевиков и их ракетные установки "точным ответным ударом авиации и артиллерии".

Командование группировки российских войск в Сирии выразило благодарность израильским военным за предотвращение крупной провокации террористов и уничтожение боевиков, подчеркнули в Минобороны. 

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что в среду военные еврейского государства уничтожили на территории Сирии пусковую установку, выпустившую две ракеты в сторону Израиля. Газета Yedioth Ahronoth написала, что пусковая установка принадлежала ИГ.

26.07.2018
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принадлежат ТАСС
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