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27.07.2018
ТАСС

Научный руководитель Крыловского центра: Россия должна иметь как минимум четыре авианосца

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Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
Источник: ТАСС/Федосеев Лев

Пока в боевом составе ВМФ находится единственный неатомный средний авианосец "Адмирал Кузнецов"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Военно-морской флот России должен иметь в своем составе как минимум четыре авианосца, сообщил в интервью ТАСС научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин.

По его словам, Северный и Тихоокеанский флоты "по определению должны иметь авианосные корабли". "Дальше простая арифметика: корабль не может постоянно находиться в строю, он должен проходить различные виды технического обслуживания, ремонты и прочее. То есть даже теоретически это как минимум по два корабля на регион", - сказал Половинкин.

Говоря о ВМС США, имеющих на вооружении 11 таких кораблей, специалист отметил, что у них избыточное количество авианосных групп, однако наличие всего одного авианосца - "тупиковая ситуация". Этот корабль "не сможет решать весь спектр задач, половина флота будет заниматься только тем, что будет его охранять", пояснил он.

"Что касается водоизмещения перспективного российского авианосца, то я бы назвал цифры от 60 до 100 тыс. т. Этот разброс вполне объясним: выбор водоизмещения напрямую зависит от типа энергетики корабля и состава летательных аппаратов", - сказал представитель Крыловского центра.

Авианосцы в России

В боевом составе Военно-морского флота России находится единственный неатомный средний авианосец "Адмирал Кузнецов" (по отечественной классификации - тяжелый авианесущий крейсер). Как заявляли ранее в ВМФ, российский флот рассчитывает получить перспективный авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года, его водоизмещение должно составлять не менее 70 тыс. т.

Крыловский государственный научный центр ранее разработал и представил широкой публике аванпроект авианосца для иностранных заказчиков, который также предлагался и для отечественного флота. Проект 23000 получил название "Шторм". Эскиз предполагает, что корабль будет иметь водоизмещение 80-90 тыс. т, его оснастят комбинированной силовой установкой (и атомный реактор, и газотурбинный двигатель), авиагруппа корабля должна насчитывать до 60 самолетов.

26.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
1143 Кречет
23000 Шторм
Авианосец
ТОФ
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