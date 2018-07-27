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27.07.2018
ТАСС

Эксперт: Россия не сможет построить новый авианосец раньше 2030 года

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Источник: © Виталий Невар/ТАСС

При этом научный руководитель центра Валерий Половинкин отметил, что технологические возможности российских заводов позволяют решать любую поставленную задачу

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Строительство в России нового авианосца займет не менее десяти лет, и раньше 2030-2035 годов такой корабль не появится, рассказал в интервью ТАСС научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин.

"Технологические возможности российских заводов позволяют решать любую поставленную задачу. Но с моей точки зрения, раньше 2030-2035 года новый авианосец построен не будет", - сказал Половинкин, добавив, что "на его строительство при благоприятных условиях понадобится не менее десяти лет".

При этом ВМФ России "непозволительно иметь" маленький авианосец, считает специалист, потому что тогда он будет решать какие-то частные задачи, не располагая самолетами разведки, радиолокационного дозора, целеуказания, штурмовой авиации, прикрытия.

"В то же время я не сторонник разговора о том, что водоизмещение российских авианосцев обязательно должно быть как у американских - 100 тыс. т и более. Английский авианосец "Королева Елизавета" в газотурбинном варианте обладает водоизмещением около 60 тыс. т и всеми необходимыми летательными аппаратами", - сказал Половинкин.

Сравнительно небольшое водоизмещение российских перспективных авианосцев "может быть компенсировано за счет радикальных изменений формы их корпуса", добавил ученый.

По прогнозам Минпромторга РФ, в случае консервативного сценария развития экономики и недостатка финансирования, строительство перспективных надводных кораблей дальней морской зоны, в том числе перспективного авианосца, могут отложить до 2035 года.

26.07.2018
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ЦНИИ им. Крылова
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Авианосец
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