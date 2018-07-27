С-400 в ходе учений на Камчатке уничтожили сложную скоростную воздушную цель

В маневрах также были задействованы высотные истребители МиГ-31, вертолеты Ми-8 и беспилотные летательные аппараты

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 в ходе учений на Камчатке успешно поразили сложную скоростную цель, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

"В рамках плановых учений расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400, дислоцированных на Камчатском полуострове, выполнили пуски зенитных ракет по сложной скоростной воздушной цели. Радиолокационные станции своевременно обнаружили ракету-мишень и взяли ее на сопровождение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельба велась одновременно с нескольких позиций. Данные объективного контроля подтвердили успешное поражение цели.

В маневрах также были задействованы высотные истребители МиГ-31, вертолеты Ми-8 и беспилотные летательные аппараты.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.