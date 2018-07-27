Пилотажная группа китайских ВВС выступит на форуме "Армия-2018"

Истребитель J-10 из китайской пилотажной группы "1 августа" во время генеральной репетиции МАКС-2013 26 августа 2013г.

Форум пройдет на территории парка "Патриот" с 21 по 26 августа

КУБИНКА /Московская область/, 26 июля. /ТАСС/. Пилотажная группа The August 1st Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая примет участие в динамических показах техники во время форума "Армия-2018". Об этом сообщил в четверг врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России (ГУНИД МО РФ) генерал-майор Роман Кордюков.

"В ходе динамического показа будут продемонстрированы ходовые и огневые возможности образцов вооружения как из наличия Минобороны России, так и перспективные образцы вооружения и техники предприятий промышленности и организаций федеральных органов исполнительной власти. Ряд образцов будет продемонстрирован впервые",- сказал он в ходе брифинга для иностранных военных атташе, посвященного особенностям проведения форума.

Как отметил Кордюков, запланированы показательные выступления авиационных пилотажных групп Воздушно-космических сил и подразделений Воздушно-десантных войск. Впервые в показе спланировано участие конного котильона и пилотажной группы "Каскад" полиции Москвы. "Кроме того, планируется участие в показательных выступлениях пилотажной группы The August 1st Военно-воздушных сил Народно-освободительной Армии Китая", - добавил Кордюков.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет на территории парка "Патриот" с 21 по 26 августа. Впервые форум будет совмещен с Неделей национальной безопасности.