«Технодинамика» продемонстрировала уникальный безранцевый парашют

26 июля в рамках открытия новой производственной линии на аэродроме «Киржач» холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех продемонстрировал перспективную парашютную систему «Штурм», которая предназначена для низковысотного десантирования и не имеет аналогов.

«Штурм» — инициативная опытно-конструкторская разработка холдинга. Часть предварительных испытаний уже проведена, далее планируются приемочные испытания совместно с силовыми ведомствами России.

Согласно техническому заданию допустимая масса парашютиста — до 150 кг при скорости полета до 180 км/ч. Данная система предназначена для низковысотного десантирования штурмовых групп в экстремальных условиях боевого применения на ограниченной площадке.

«Уже на текущем этапе испытаний мы можем с уверенностью говорить о том, что «Технодинамика» подтвердила свои уникальные компетенции в области разработки и производства парашютных систем, — уверен генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. — В тесном сотрудничестве со специалистами из министерства обороны, МЧС и Госкорпорации Ростех мы планируем развивать это направление и расширять рынки сбыта нашей продукции».

В ходе тестов десантирование испытателей с системой «Штурм» выполнялось из вертолетов типа Ми-8 с высоты от 70 до 100 метров и приборной скорости полета 80-120 км/ч.