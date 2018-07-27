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27.07.2018
Холдинг «Технодинамика»

«Технодинамика» продемонстрировала уникальный безранцевый парашют

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Штурм
Парашютная система «Штурм».
Источник: https://tvzvezda.ru/

26 июля в рамках открытия новой производственной линии на аэродроме «Киржач» холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех продемонстрировал перспективную парашютную систему «Штурм», которая предназначена для низковысотного десантирования и не имеет аналогов.


«Штурм» — инициативная опытно-конструкторская разработка холдинга. Часть предварительных испытаний уже проведена, далее планируются приемочные испытания совместно с силовыми ведомствами России.


Согласно техническому заданию допустимая масса парашютиста — до 150 кг при скорости полета до 180 км/ч. Данная система предназначена для низковысотного десантирования штурмовых групп в экстремальных условиях боевого применения на ограниченной площадке.


«Уже на текущем этапе испытаний мы можем с уверенностью говорить о том, что «Технодинамика» подтвердила свои уникальные компетенции в области разработки и производства парашютных систем, — уверен генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. — В тесном сотрудничестве со специалистами из министерства обороны, МЧС и Госкорпорации Ростех мы планируем развивать это направление и расширять рынки сбыта нашей продукции».


В ходе тестов десантирование испытателей с системой «Штурм» выполнялось из вертолетов типа Ми-8 с высоты от 70 до 100 метров и приборной скорости полета 80-120 км/ч.

26.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Холдинг «Технодинамика»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Компании
МЧС
Ростех
Технодинамика
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