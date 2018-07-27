Первые парашютные системы для "Ратника" передадут военным в конце 2019 года

Новая парашютная система предназначена для личного состава воздушно-десантных войск

КИРЖАЧ /Владимирская область/, 26 июля. /ТАСС/. Первые парашютные системы Д-14 для экипировки нового поколения "Ратник" будут переданы Минобороны РФ в конце 2019 года, сообщил журналистам глава компании "Технодинамика" Игорь Насенков.

"Первые парашюты, считаю, мы отдадим Минобороны в конце 2019 года как серийные изделия", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Новая парашютная система Д-14 предназначена для личного состава воздушно-десантных войск. Изделие обладает минимальной площадью купола 87 кв. м, что снижает заметность при десантировании и повышает безопасность бойцов. В системе применены ткани с различной степенью воздухонепроницаемости, что улучшает общую управляемость парашюта.