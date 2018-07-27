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27.07.2018
ТАСС

Первые парашютные системы для "Ратника" передадут военным в конце 2019 года

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Прототип "Ратник"
Прототип перспективной боевой экипировки нового поколения типа "Ратник".
Источник: Ладислав Карпов/ТАСС

Новая парашютная система предназначена для личного состава воздушно-десантных войск

КИРЖАЧ /Владимирская область/, 26 июля. /ТАСС/. Первые парашютные системы Д-14 для экипировки нового поколения "Ратник" будут переданы Минобороны РФ в конце 2019 года, сообщил журналистам глава компании "Технодинамика" Игорь Насенков.

"Первые парашюты, считаю, мы отдадим Минобороны в конце 2019 года как серийные изделия", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Новая парашютная система Д-14 предназначена для личного состава воздушно-десантных войск. Изделие обладает минимальной площадью купола 87 кв. м, что снижает заметность при десантировании и повышает безопасность бойцов. В системе применены ткани с различной степенью воздухонепроницаемости, что улучшает общую управляемость парашюта.

26.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
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Минoбороны РФ
Технодинамика
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