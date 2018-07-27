Новый завод Ростеха будет выпускать 2 тыс. парашютов в год

Генеральный директор Государственной корпорации "Ростехнологии" Сергей Чемезов на презентации нового бренда и концепции развития до 2020 года оружейного концерна "Калашников" в Москве.

Предприятие займется разработкой перспективных парашютных систем военного и гражданского назначения

КИРЖАЧ /Владимирская область/, 26 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" запустила новый завод под Владимиром, который будет ежегодно выпускать более 2 тыс. парашютов военного и гражданского назначения. Об этом журналистам сообщил в четверг генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

"Крупнейшее производство построено в рамках федеральной целевой программы по развитию оборонно-промышленного комплекса России. Его мощности позволяют производить свыше 2 тыс. парашютов в год и в целом в три раза нарастить объемы производства в интересах военных и гражданских заказчиков", - сказал он.

В числе ключевых задач предприятия - разработка перспективных парашютных систем военного и гражданского назначения.

Новые производственные цеха площадью 5 тыс. кв. м запущены на базе НИИ парашютостроения холдинга "Технодинамика" (входит в Ростех) в городе Киржаче Владимирской области.

По словам Чемезова, завод даст возможность "не только закрыть внутренний спрос, но и выйти на внешние рынки с современной конкурентоспособной парашютной продукцией".

Как пояснили журналистам в пресс-службе "Технодинамики", номенклатура создаваемой в Киржаче продукции "включает грузовые, специальные, боеприпасные, тормозные, космические, людские парашюты, в том числе крупногабаритные системы с площадью купола более 1 тыс. кв. м".