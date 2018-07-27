«Технодинамика» завершила подготовку производства к серийному выпуску средств десантирования БТР-МДМ и БМД-4М.

Холдинг «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию «Ростех») завершил государственные совместные испытания парашютных бесплатформенных систем, созданных в рамках ОКР «Бахча‑У‑ПДС», и изготовил установочную партию для проведения квалификационных испытаний, подтверждающих возможность серийного изготовления средств десантирования в объеме, необходимом министерству обороны РФ.

12 июля под Рязанью состоялось массовое десантирование военной техники и личного состава на совместных учениях Воздушно-десантных войск (ВДВ) и военно-транспортной авиации (ВТА). В рамках учений впервые было продемонстрировано десантирование российского бронетранспортера БТР-МДМ с экипажем внутри машины с помощью парашютной системы ПБС-955.

«Десантирование новейшего БТР-МДМ с экипажем было успешно произведено с двухкилометровой высоты. Средства десантирования разработки «Технодинамики» в очередной раз подтвердили свою надежность. — заявил генеральный директор холдинга Игорь Насенков. — Для ускорения старта серийных поставок «Технодинамика» завершила подготовку производства и проводит квалификационные испытания на установочной партии».

Десантирование российского бронетранспортера БТР-МДМ с экипажем внутри машины с помощью парашютной системы ПБС-955. Источник: https://gallery.mailchimp.com/

Средства десантирования, разработанные в рамках ОКР «Бахча-У-ПДС», предназначены для десантирования боевых машин типа БМД-4М и БТР-МДМ с экипажем из самолетов Ил-76 и их модификаций. Они позволяют транспортировать технику в назначенную точку, обеспечивая полную сохранность боевой машины десанта и ее готовность к действию сразу после приземления. По своим характеристикам система не имеет мировых аналогов.

«Бахча-У-ПДС» является уникальной разработкой «Технодинамики», в реализации которой используются материалы исключительно отечественного производства. Особенностью данных средств десантирования (СД) является то, что они бесплатформенные. Это позволяет доставлять их к месту погрузки в самолет самими БМД-4М и БТР-МДМ без использования дополнительных транспортных средств. При этом СД монтируются на БМД-4М и БТР-МДМ — «по-походному». В таком положении машины могут совершать марш-бросок, в том числе с преодолением водных преград на плаву.

Инновационным решением при создании данных средств десантирования стал принцип «принудительного наддува» системы амортизации, который гарантированно позволяет обеспечить снижение перегрузок до приемлемых значений при приземлении. За счет этого минимальная высота десантирования снизилась до 400 метров. Отсоединение парашютной системы после приземления происходит автоматически, исключая вероятность протаскивания военной техники ветром. С учетом этого, время от момента выброски до приземления техники, составляет не более 40 секунд. Технические решения, заложенные в «Бахча-У-ПДС», позволяют быстрее приводить десантированную машину в боеготовность.