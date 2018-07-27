Невский ордер. Корабли Главного военно-морского парада России

29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоится парад, посвященный Дню ВМФ. О том, чем уникальны и интересны корабли, которые в нем участвуют, — в материале ТАСС

В Северной столице во второй раз в новейшей истории России пройдет Главный военно-морской парад. В нем участвует около 40 кораблей и катеров Северного, Балтийского и Черноморского флотов различных классов, а также порядка 40 самолетов и вертолетов Западного военного округа и морской авиации ВМФ РФ.

Парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) пройдет в центре Санкт-Петербурга на Неве и на рейде Кронштадта в Финском заливе. Зрелище в двух частях — морской и воздушной.

Из 40 кораблей-участников половина — современные проекты, спущенные на воду два-три года назад. В частности, можно будет увидеть переданные в этом году флоту малый ракетный корабль типа "Каракурт" и корабль связи "Иван Хурс".

Еще среди новинок — сторожевик "Адмирал Макаров", недавно пополнивший флот большой десантный корабль "Иван Грен" и один из самых технически совершенных кораблей мира — фрегат "Адмирал Горшков". В Кронштадт в этом году также впервые пришел подводный ракетоносец "Орел", который неофициально называют "убийцей авианосцев".

В парадном строю корабли и катера будут находиться на дистанциях от 90 до 200 м и идти по Неве со скоростью 9 узлов (около 16,5 км/ч). По оценке военных, удерживать такую дистанцию является наиболее сложным и ответственным мероприятием. На таком близком расстоянии друг от друга корабли не идут даже во время учений, поэтому морской парад — это не только блестящий внешний вид, но еще и тренировка непривычного судовождения.

Корабли

Фрегат "Адмирал Горшков"

У этого корабля был долгий путь на флот. Головной фрегат проекта 22350 был заложен в начале 2006 года и спущен на воду осенью 2010-го. В 2014 году корабль впервые вышел на испытания.

Фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 в Финском заливе, 15 декабря 2014г. Источник: forumairbase.ru

"Адмирал Горшков" должен был вступить в боевой состав флота еще в 2016 году. Его передача ВМФ РФ неоднократно переносилась из-за необходимости еще раз испытать все системы корабля и основное оружие — ракетный комплекс "Полимент-Редут". Следующие за ним корабли серии задерживались из-за отсутствия силовых установок, которые производили на Украине (первые морские двигатели российского производства должны поступить с рыбинского "Сатурна" в конце 2018 года).

Корабли этого проекта имеют водоизмещение 5000 т и могут развивать скорость до 29 узлов. Экипаж — 180 человек. Фрегаты оснащаются ракетами "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут" и ракетно-артиллерийскими системами "Палаш". В ближайшей перспективе фрегаты, подобные "Горшкову", станут основными боевыми кораблями ВМФ РФ.

Корветы "Сообразительный" и "Бойкий"

Многоцелевые корветы проекта 20380 являются кораблями ближней морской зоны. Они способны вести борьбу с надводными кораблями и подводными лодками, а также могут быть использованы для огневой поддержки в ходе морских десантных операций.

Корвет "Бойкий". Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Полное их водоизмещение составляет 2300 т, экипаж — 98 человек, скорость — 27 узлов (около 50 км/ч). Вооружение — установки противокорабельных ракет "Уран", зенитный ракетный комплекс "Редут", а также различные артиллерийские установки и пушки. Противолодочная защита — два торпедных аппарата комплекса "Пакет-НК" калибра 330 мм. Также на корабле может базироваться вертолет Ка-27.

Сейчас в составе ВМФ России находятся четыре корвета проекта 20380. Первый из них, "Стерегущий", вступил в строй в 2008 году. В 2011–2014 годах за ним последовали "Сообразительный", "Бойкий" и "Стойкий". Все они входят в состав Балтийского флота.

Сторожевик "Адмирал Макаров"

Третий корабль проекта 11356 из серии многоцелевых фрегатов (сторожевых кораблей) дальней морской зоны. Он был заложен на заводе "Янтарь" в 2012 году.

Все три фрегата этой серии — "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" — в составе Черноморского флота с 2016 года.

Фрегат "Адмирал Макаров". Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

Корабли этого типа предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Фрегаты оснащены ракетным комплексом "Калибр-НК", зенитным ракетным комплексом "Штиль-1" и ракетно-артиллерийским комплексом "Палаш", артустановкой А-190 калибра 100 мм, торпедным и противолодочным вооружением. Могут нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.

Сторожевики имеют водоизмещение порядка 4000 т, скорость — 30 узлов, экипаж — 180 человек.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов"

Второй корабль проекта 1164 "Атлант", входит в боевой состав Северного флота. В составе ВМФ России еще два крейсера: "Москва" — на Черноморском флоте, "Варяг" — на Тихоокеанском.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов". Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

"Устинов" был заложен в 1978 году на Николаевском судостроительном заводе под наименованием "Адмирал флота Лобов", вошел в состав флота 5 ноября 1986 года. В 2011–2016 годах корабль проходил модернизацию в Северодвинске.

"Маршал Устинов" вооружен комплексом П-1000 "Вулкан" с 16 противокорабельными крылатыми ракетами. По данным из открытых источников, они способны поражать надводные цели на дальности 500–700 км. Максимальная скорость полета ракеты на малой высоте составляет две скорости звука, масса боевой части — 500 кг.

Водоизмещение крейсера — 11 380 т, скорость — 34 узла, экипаж — 510 человек.

Корабли "Королев", "Минск" и "Иван Грен"

Относятся к классу больших десантных кораблей. Первый — "Королев" — был построен в Польше по проекту 775 (по классификации НАТО — Ropucha). С 1992 года — в составе Балтийского флота, до 1994-го принимал непосредственное участие в выводе российских войск из стран Прибалтики и Польши.

Большой десантный корабль "Королев". Источник: © Виталий Невар/ТАСС

На вооружении корабля находятся две пусковые установки реактивной системы залпового огня "Град-М", два зенитных артиллерийских комплекса АК-630М, универсальная артиллерийская установка АК-176, шесть противодиверсионных гранатометов. На борту могут располагаться до 500 т техники и грузов и 225 десантников.

В мае 2015 года отправился в Средиземноморье. За восьмимесячный поход прошел более 30 тыс. морских миль, выполнил десятки учебно-боевых задач как самостоятельно, так и в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ в Средиземном море.

Второй "десантник" — "Минск" — в конце апреля 2018 года завершил выполнение задач дальнего похода и после почти семи месяцев плавания (более 20 тыс. морских миль) вернулся на главную базу Балтийского флота — Балтийск.

Большой десантный корабль "Минск". Источник: © Виталий Невар/ТАСС

"Минск" является шестым в серии из 13 кораблей проекта 775/II, построенных в Польше. В 1983 году вошел в состав Балтийского флота.

Водоизмещение — 4400 т, скорость хода — 18 узлов, экипаж — 97 человек. На борту могут располагаться до 500 т техники и грузов и 225 десантников. Вооружение: две сдвоенные 57-мм артиллерийские установки, пусковые установки реактивной системы залпового огня "Град-М", четыре пусковые установки переносного зенитного ракетного комплекса "Стрела-2".

Третий — "Иван Грен" — первый "десантник", спроектированный и построенный в новейшей истории России, в конце июня вошел в боевой состав ВМФ. Это головной корабль проекта 11711, разработанного Невским проектно-конструкторским бюро.

Большой десантный корабль "Иван Грен". Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

Строился более 12 лет. Он был заложен в 2004 году, а спущен на воду лишь в 2012-м. Столь затянувшийся срок проектирования и строительства корабля объясняют тем, что флот неоднократно менял требования к этому проекту. Конструкторам приходилось несколько раз полностью его переделывать.

По решению ВМФ серия больших десантных кораблей 11711 будет состоять из двух единиц. Все недочеты, возникшие за время создания головного корабля, были учтены в проекте "Петр Моргунов", спущенном на воду в конце мая. До конца этого года его также передадут флоту.

Корабли проекта 11711 обладают полным водоизмещением около 6 тыс. т. "Иван Грен" вмещает 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Экипаж — 138 человек. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибра 30 мм, а в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.

Корабль противоминной обороны "Александр Обухов"

Тральщик проекта 12700 "Александрит". Эти корабли имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Достоинством корпуса корабля является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.

Тральщик "Александр Обухов". Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Представители этого типа смогут бороться с минами с помощью различных тралов, телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов. Водоизмещение корабля составляет 980 т, скорость хода при полном водоизмещении — 16 узлов, экипаж — 35 человек.

"Александр Обухов" вошел в состав ВМФ РФ в 2016 году. На Средне-Невском заводе строятся еще пять таких кораблей.

Корабль "Североморск"

Большой противолодочный корабль проекта 1155 в составе Северного флота. Известен тем, что бывал во многих дальних походах, участвовал в различных международных учениях, в том числе российско-американских "Северный орел — 2004". В 2011 и 2013 годах решал задачи по охране гражданского судоходства в акватории Аденского залива, провел десятки караванов в районе Африканского Рога.

Большой противолодочный корабль "Североморск". Источник: © Минобороны РФ

В 2016 году в составе корабельной авианосной группы Северного флота был в походе в районах Северо-Восточной Атлантики и Средиземного моря, где выполнял задачи в составе Средиземноморской эскадры ВМФ РФ. В 2017-м завершил восьмимесячный дальний поход, который стал уникальным как по масштабам решаемых задач, так и по географическим маршрутам: экипаж "Североморска" боролся с международным терроризмом в Сирии, противодействовал пиратству, участвовал в международных учениях и совершил круговой обход Африканского континента, побывав в десяти портах Африки и Азии.

Водоизмещение — 8500 т, скорость — 29 узлов, экипаж — 249 человек. "Североморск" вооружен различными артиллерийскими установками, зенитными ракетными комплексами для обороны корабля от самолетов, а также реактивной бомбометной установкой РБУ-6000. Всего в составе ВМФ РФ находится восемь кораблей этого типа.

Корабли "Ливень", "Гейзер" и "Серпухов"

Относятся к классу малых ракетных кораблей. Первые два — "Ливень" и "Гейзер" — получили на флоте прозвище "оводы" (проект 1234). Поставлялись на вооружение четырех стран мира — СССР, Алжира, Ливии и Индии. На 2013 год они оставались только на вооружении ВМФ России и Алжира.

Малый ракетный корабль "Ливень". Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Корабли проекта активно эксплуатировались на всех четырех флотах советского ВМФ и на протяжении 1970–80-х годов несли боевые службы в Мировом океане. В настоящее время постепенно выводятся из боевого состава российского флота.

Их водоизмещение составляет 730 т, скорость — 34 узла, экипаж — 64 человека.

Третий — "Серпухов" — пятый представитель серии малых ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М", разработанный Зеленодольским судостроительным заводом для ВМФ России. Назначение — охрана и защита экономической зоны государства.

Малый ракетный корабль "Серпухов". Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

Главный калибр кораблей этой серии — универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК", имеющий вертикальную пусковую установку на восемь ракет. Кроме того, "Буяны" оснащены новейшими образцами артиллерийского, противодиверсионного и зенитного вооружения. Также на кораблях установлена мощная система радиоэлектронного противодействия, которая подавляет головки самонаведения вражеских ракет, срывает наведение на цель самолетов и кораблей, блокирует их связь и навигацию.

Водоизмещение "Серпухова" — 980 т, скорость — 25 узлов, экипаж — 35 человек.

По состоянию на май 2018 года в боевом строю находятся шесть кораблей проекта 21631, три из них приписаны к Каспийской флотилии, два — к Балтийскому флоту, один — к Черноморскому флоту.

Малый ракетный корабль "Ураган"

Относится к новому проекту 22800 "Каракурт". Был заложен на предприятии "Пелла" в Санкт-Петербурге 24 декабря 2015 года.

Малый ракетный корабль "Ураган". Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

Малые корветы океанского класса оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия (система "Калибр-НК"), современными артиллерийскими комплексами и силовыми установками.

Водоизмещение — 900 т. Способны развивать скорость до 30 узлов и выполнять задачи на расстоянии порядка 3 тыс. миль от баз. Экипаж — 35 человек. При этом вооружение его почти незаметно — технология Stealth, из композитных материалов. Все закрывают экраны, способные поглощать излучения радаров. Для обороны корабль применяет артиллерийскую установку, которая почти не требует участия человека.

Представители этого семейства отправятся на каждый флот и в будущем станут существенной опорой любой эскадры в ближней морской зоне.

Ракетный катер "Моршанск"

Большой ракетный катер проекта 12411, предназначенный для уничтожения боевых надводных кораблей противника, десантных и транспортных средств и судов в море, пунктах базирования, морских группировок и их прикрытия.

Большой ракетный катер "Моршанск". Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Спущен на воду 23 августа 1991 года, вошел в состав Балтийского флота 23 марта 1992 года.

Максимальная скорость — 41 узел, экипаж — 40 человек. Полное водоизмещение — 490 т. На вооружении имеет противокорабельные ракеты "Москит", а также артиллерийские установки и зенитный ракетный комплекс "Игла".

Корабли "Зеленодольск", "Уренгой", "Казанец"

Относятся к типу малых противолодочных кораблей проекта 1331, которые были построены на немецкой судостроительной верфи Peene-Werft по заказу СССР. Головным кораблем данного проекта является "Уренгой", вступил в строй 19 декабря 1986 года.

Малый противолодочный корабль "Уренгой". Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

Всего в составе ВМФ РФ семь кораблей этой серии. Они предназначены для поиска и уничтожения быстроходных подлодок противника, охраны водных районов и боевых кораблей от них, а также несения дозорной службы.

Полное водоизмещение — 935 т, максимальная скорость — 24,5 узла, экипаж — 80 человек. Оснащены артиллерийскими и реактивно-бомбометными установками.

Корабль "Иван Хурс"

Корабли проекта 18280 призваны обеспечивать связь и управление флотом. "Иван Хурс" является вторым судном проекта 18280. Корабль был заложен осенью 2013 года. Назван в честь вице-адмирала Ивана Хурса, который внес вклад в создание и развитие разведки ВМФ РФ.

Судно связи проекта 18280 "Иван Хурс". Источник: © Сергей Коньков/ТАСС

Корабль имеет водоизмещение 4000 т, скорость хода достигает 16 узлов, дальность плавания — 8 тыс. морских миль, экипаж — 120 человек.

В этом году были завершены государственные испытания судна, и в конце июня на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге состоялась передача корабля Черноморскому флоту.

Противодиверсионный катер "Грачонок"

Катера проекта 21980 (шифр "Грачонок") предназначены для борьбы с диверсионными силами и средствами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним. Более десятка таких катеров уже несут службу на всех флотах и Каспийской флотилии.

Противодиверсионный катер "Нахимовец". Источник: © Сергей Коньков/ТАСС

Эти катера достаточно маленькие, на них служат всего восемь человек экипажа, не считая диверсионной группы. Скорость — 23 узла, водоизмещение — 138 т.

Известно, что концерн "Калашников" начал строительство первого катера специального назначения для Росгвардии. Четыре "Грачонка" должны быть переданы заказчику в 2019 году, будут эксплуатироваться на Черном море.

Патрульный катер "Раптор"

Быстроходные катера проекта 03160 предназначены для выполнения задач в ближней зоне в светлое и темное время суток. Они обладают возможностями доставки подразделения морской пехоты (не менее 20 человек) к месту назначения с обеспечением мобильной высадки на берег или на любой другой объект. Также они способны нести патрульную службу в назначенных акваториях, перехватывать и задерживать малоразмерные надводные цели и выполнять поисково-спасательные функции.

Патрульные катера "Раптор". Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Район плавания "Раптора" — прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и темное время суток с удалением от места базирования до 100 миль. Скорость — 48 узлов.

Экипаж катера — два человека, вооружение — боевой модуль, состоящий из пулемета калибра 14,5 мм, гиростабилизируемого оптико-электронного модуля и системы управления огнем. На катере установлены два пулемета "Печенег" калибра 7,62 мм.

Ракетный катер "Чувашия"

Катер проекта 1241 (шифр "Молния-1"), а по классификации НАТО — Tarantul-class corvettes. В российском флоте до 2015 года имел обозначение Р-2.

Ракетный катер "Чувашия". Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Андреевский флаг был поднят на катере 26 февраля 2000 года, и корабль вошел в состав Балтийского флота. Экипаж регулярно участвовал в различных учениях, в том числе в стратегических учениях "3апад-2013". Более чем за 40 боевых дежурств пройдено свыше 15 тыс. миль. Полное водоизмещение катера — 490 т, максимальная скорость — 41 узел, экипаж — 40 человек.

Подлодки

Многоцелевая подлодка "Орел"

Атомный подводный ракетный крейсер проекта 949А "Антей".

С 1993 года в составе Северного флота.

Это многоцелевая (не несущая межконтинентальных баллистических ракет) подлодка третьего поколения, по классификации НАТО — "Оскар-2". Субмарины этой серии в советское время получили неофициальное название "убийцы авианосцев". Разработаны в ЦКБ морской техники "Рубин" (Санкт-Петербург). В общей сложности было построено 11 таких лодок, сейчас в составе ВМФ России их осталось восемь.

Атомный подводный ракетный крейсер "Орел". Источник: © Минобороны РФ

Подводное водоизмещение "Орла" — 24 000 т, глубина погружения — до 500 м, скорость подводного хода — 28 узлов, экипаж — 125 человек.

Субмарина оснащена 24 пусковыми установками крылатых ракет "Гранит" (дальность действия — около 500 км) и шестью торпедными аппаратами калибра 650 и 533 мм (боезапас — 28 торпед). Недавно стало известно, что лодки "Антей" в ходе глубокой модернизации будут перевооружены на ракетный комплекс "Калибр", а срок их службы увеличится вдвое.

Неатомные подлодки "Дмитров" и "Владикавказ"

Дизель-электрические подводные лодки проекта 877ЭКМ "Палтус".

С конца 1980-х годов в составе Балтийского и Северного флотов.

Субмарины проекта 877 (шифр "Палтус", по классификации НATO — "Кило"), к которым относятся "Дмитров" и "Владикавказ", предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств лодок этого типа — низкий уровень шумности.

Дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров". Источник: Анатолий Медведь/ТАСС

Водоизмещение — 2700 т, подводная скорость — 16 узлов (примерно 30 км/ч), предельная глубина погружения — 350 м, экипаж — 57 человек. Вооружение — шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм, а также универсальные торпеды УСЭТ-80.

В 1996 году на подлодке "Дмитров" проходили съемки художественного фильма "Не валяй дурака". С 2014 по 2017 год на Кронштадтском морском заводе лодка прошла ремонт и модернизацию.

Лодка "Владикавказ" с 2011 по 2015 год прошла средний ремонт и модернизацию на оборонной судоверфи "Центр судоремонта "Звездочка" в Северодвинске. В состав флота субмарина возвратилась, значительно улучшив свои боевые качества. Срок ее службы продлен еще на десять лет.

Подготовил Роман Азанов