В ходе "Армии-2018" будет проведено около 150 мероприятий

Образцы военной техники, представленные в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".

Почти 70 государств подтвердили участие своих делегаций в форуме

КУБИНКА /Московская область/, 26 июля. /ТАСС/. Почти 150 мероприятий пройдет в рамках научно-деловой программы на форуме "Армия-2018", который пройдет в парке "Патриот" 21-26 августа, сообщил в четверг врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России генерал-майор Роман Кордюков.

"В рамках научно-деловой программы форумов организована подготовка 148 мероприятий, что также превышает показатели 2017 года, когда было проведено 140 мероприятий", - сказал он в ходе брифинга для иностранных военных атташе, посвященного особенностям проведения форума.

Как отметил Кордюков, в ходе научно-деловой программы планируется обсуждение важнейших вопросов межгосударственного сотрудничества в области глобальной безопасности, поиска решения проблем в сферах обороны, защиты национальных интересов и информации, безопасности личности, медицины, бизнеса, а также энергетической, продовольственной, транспортной, экологической, пожарной, промышленной и радиационной безопасности.

"Модераторами мероприятий выступят известные общественные деятели, ведущие ученые, эксперты и генеральные конструкторы. Для расширения географии участников мероприятий научно-деловой программы будет использоваться видеоконференцсвязь", - добавил он.

Сообщается, что почти 70 государств подтвердили участие своих делегаций в форуме.

"В целях развития международного военного сотрудничества организована работа по приглашению делегаций, предприятий и компаний иностранных государств. Официальные приглашения направлены в 129 оборонных ведомств. На сегодняшний день свое участие в форумах подтвердили 66 официальных делегаций иностранных государств", - сказал он.

Как отметил Кордюков, в дипломатические представительства 123 государств направлены приглашения предприятиям и организациям сформировать свои выставочные экспозиции на площадке форумов и принять участие в научно- деловой программе. Сейчас уже получены официальные подтверждения участия в форуме "Армия" в составе национальных экспозиций от Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Словакии и Турции.

"С учетом постоянно растущих общественного интереса, значимости и популярности форума "Армия-2018" сроки проведения форума определены с 21 по 26 августа 2018 года: 21 августа - открытие форума, официальная часть, работа первых лиц государства, руководителей органов государственной власти, делегаций иностранных государств; 22-23 августа - дни работы форума для специалистов; 24-26 августа - это пятница, суббота и воскресенье - дни работы форума для массового посещения", - сказал он.

Экспозиция форума

Кордюков также сообщил, что площадь статической экспозиции форума составит почти 200 тыс. кв м.

"Статическая экспозиция форумов формируется по единому замыслу на следующих основных площадках: выставочных залах главного выставочного павильона площадью свыше 40 тысяч квадратных метров, открытых площадках конгрессно-выставочного центра площадью свыше 100 тысяч квадратных метров, в павильонах ведущих предприятий оборонно- промышленного комплекса площадью свыше 37 тыс. квадратных метров", - сказал он в ходе брифинга для иностранных военных атташе, посвященного проведению форума.

Как он отметил, на открытой площадке конгрессно-выставочного центра "Патриот" проводится застройка выставочной инфраструктуры экспозиции международного форума "Неделя национальной безопасности" площадью свыше 11 тыс. кв м. "На сегодняшний день в форумах планируют принять участие свыше 1 тысячи предприятий и организаций, которые продемонстрируют более 24 тыс. экспонатов", - сказал он.

Он сообщил, что на уличной площадке парка "Патриот" покажут более 200 единиц вооружений, военной и специальной техники. Для размещения статической экспозиции авиационного кластера задействуют демонстрационную зону и зону показа авиационной техники аэродрома Кубинка площадью свыше 50 тысяч квадратных метров.

"Специализированную экспозицию представят акционерные общества "Объединенная авиастроительная корпорация" и "Вертолеты России", - добавил генерал.

По его словам, ожидается проведение в рамках форумов переговоров и встреч представителей зарубежных стран с руководством Минобороны России, других федеральных органов исполнительной власти РФ и представителями российского оборонно-промышленного комплекса.