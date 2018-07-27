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27.07.2018
ТАСС

"Технодинамика" испытает новейшие парашюты "Штурм" для спецназа

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Аэродрома НИИ Парашютостроения
Аэродрома НИИ Парашютостроения.
Источник: http://wikimapia.org/

Эта парашютная система позволяет десантироваться с минимальной высоты в 80 метров

КИРЖАЧ /Владимирская область/, 26 июля. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех) проведет во Владимирской области испытания перспективной парашютной системы "Штурм", предназначенной для низковысотного десантирования.

Об этом журналистам рассказал глава холдинга Игорь Насенков.

"Безранцевая парашютная система "Штурм" будет показана как при использовании манекенов, так и испытателей - будет несколько прыжков", - сказал он, не уточнив сроков испытаний.

Насенков отметил, что эта система позволяет десантироваться с минимальной высоты от 80 метров, при этом скорость отцепки при приземлении составляет менее секунды - это сделано специально для сил спецопераций.

Система "Штурм" предназначена для десантирования групп специального назначения в экстремальных условиях боевого применения на ограниченной площадке, пояснили в "Технодинамике". Согласно техническому заданию, допустимая масса парашютиста составляет до 150 кг при скорости полета до 180 км/ч.

В ходе тестов десантирование испытателей с системой "Штурм" выполняется из вертолетов типа Ми-8 с высоты от 70 до 100 метров и на приборной скорости полета от 80 до 120 км/ч.

26.07.2018
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принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-8
Компании
Технодинамика
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