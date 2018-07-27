"Технодинамика" оснастит вертолет Ка-226Т авариестойкой топливной системой

АО «Технодинамика» Госкорпорации Ростех выбрано основным поставщиком авариестойкой топливной системы для вертолета Ка-226Т производства холдинга «Вертолеты России». На текущий момент ведется предконтрактная проработка и согласование технического задания.

«Мы уверены, что внедрение авариестойкой топливной системы на вертолетах Ка-226Т подтвердит эффективность разработки, докажет ее уникальность и позволит ощутимо снизить затраты на обслуживание техники, —заявил генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков. —Впоследствии, опираясь на опыт уже реализованного проекта, мы сможем предложить систему для других перспективных вертолетов, в том числе и зарубежных».

Авариестойкая топливная система — разработка, призванная снизить вероятность пожара и повысить безопасность полетов за счет уникальных конструктивно-технологических решений. Система создана для предотвращения разлива и воспламенения топлива, спровоцированного крушением или сильным ударом вертолета о поверхность.

Топливные баки сделаны из устойчивых к разрыву и проколу материалов: в качестве основы, обеспечивающей высокие параметры, применена ткань с кручеными полиамидными нитями, которая обладает лучшими прочностными характеристиками по сравнению с известными зарубежными аналогами. Система полностью соответствует российским и международным стандартам и требованиям безопасности.

«Сейчас мы находимся на стадии согласования контрактной документации, после этого специалисты холдингов «Технодинамика» и «Вертолеты России» приступят к проработке технических решений проекта», — отметил Игорь Насенков.

В ходе реализации проекта будут применяться наработки, полученные в ходе выполнения работ в рамках государственной программы Минпромторга России «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы».