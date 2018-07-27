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27.07.2018
Холдинг «Технодинамика»

"Технодинамика" оснастит вертолет Ка-226Т авариестойкой топливной системой

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Вертолет Ка-226Т
Вертолет Ка-226Т.
Источник: http://aviadejavu.ru/index.htm

АО «Технодинамика» Госкорпорации Ростех выбрано основным поставщиком авариестойкой топливной системы для вертолета Ка-226Т производства холдинга «Вертолеты России». На текущий момент ведется предконтрактная проработка и согласование технического задания.


«Мы уверены, что внедрение авариестойкой топливной системы на вертолетах Ка-226Т подтвердит эффективность разработки, докажет ее уникальность и позволит ощутимо снизить затраты на обслуживание техники, —заявил генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков. —Впоследствии, опираясь на опыт уже реализованного проекта, мы сможем предложить систему для других перспективных вертолетов, в том числе и зарубежных».

Авариестойкая топливная система — разработка, призванная снизить вероятность пожара и повысить безопасность полетов за счет уникальных конструктивно-технологических решений. Система создана для предотвращения разлива и воспламенения топлива, спровоцированного крушением или сильным ударом вертолета о поверхность.


Топливные баки сделаны из устойчивых к разрыву и проколу материалов: в качестве основы, обеспечивающей высокие параметры, применена ткань с кручеными полиамидными нитями, которая обладает лучшими прочностными характеристиками по сравнению с известными зарубежными аналогами. Система полностью соответствует российским и международным стандартам и требованиям безопасности.


«Сейчас мы находимся на стадии согласования контрактной документации, после этого специалисты холдингов «Технодинамика» и «Вертолеты России» приступят к проработке технических решений проекта», — отметил Игорь Насенков.


В ходе реализации проекта будут применяться наработки, полученные в ходе выполнения работ в рамках государственной программы Минпромторга России «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы».

26.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Холдинг «Технодинамика»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Компании
Вертолеты России
Технодинамика
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