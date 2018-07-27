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27.07.2018
ТАСС

"Технодинамика" передала в войска 31 комплект систем "Бахча-У-ПДС"

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ПБС-950У (Бахча-У-ПДС)
Многокупольная парашютно - бесплатформенная система десантирования ПБС-950У (Бахча-У-ПДС).
Источник: http://sdelanounas.ru/

Ранее сообщалось, что первый комплект такой парашютной системы поступит в Воздушно-десантные войска до конца этого года

КИРЖАЧ /Владимирская область/, 26 июля. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" уже передала в войска 31 комплект парашютной системы "Бахча-У-ПДС", предназначенной для десантирования боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка". Об этом журналистам рассказал глава холдинга Игорь Насенков.

"Государственные испытания успешно закончены на сегодняшний день. У нас обязательства перед Минобороны - 31 комплект для десантирования новой перспективной техники в этом году мы уже отдали", - сказал он.

Для ускорения старта серийных поставок "Технодинамика" завершила подготовку производства и проводит квалификационные испытания на установочной партии, отметил Насенков

Ранее сообщалось, что первый комплект парашютной системы ПБС-950У ("Бахча-У-ПДС") поступит в Воздушно-десантные войска до конца 2018 года.

26.07.2018
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принадлежат ТАСС
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Продукция
БМД-3
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
Технодинамика
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