Госдума приняла закон о высвобождаемом военном имуществе

Документ дает возможность передачи такого имущества в собственность муниципальных образований и регионов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о порядке безвозмездной передаче военного недвижимого имущества в муниципальную собственность, собственность городов федерального значения и в собственность иных субъектов РФ. Документ направлен на вовлечение в хозяйственное использование и гражданский оборот военного недвижимого имущества, которое перестало использоваться по военному назначению.

Закон был инициирован членом Совета Федерации Виктором Озеровым и депутатом Госдумы Мартином Шаккумом, в первом чтении он был принят предыдущим составом Госдумы еще в 2012 году.

Документ дает возможность передачи высвобождаемого военного имущества не только в собственность муниципальных образований, но и в собственность регионов. Передача военной недвижимости предусматривается с одновременной передачей земельных участков, на которых такая недвижимость расположена. Кроме того, законом предусмотрены обязательства по предоставлению из федерального бюджета трансфертов на содержание переданного военного имущества. Устанавливается минимальный размер бюджетного трансферта: он должен быть не ниже тех сумм, которые выделялись на него Минобороны на один или несколько лет в зависимости от вида передаваемого военного имущества.

Конкретный объем межбюджетных трансфертов будет определяться законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год, правила их предоставления - нормативными актами правительства РФ.