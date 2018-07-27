Северный флот в День ВМФ проведет выставку уникальной техники

Выставка откроется 29 июля в поселке Сафоново

МУРМАНСК, 26 июля. /ТАСС/. Северный флот откроет в Сафоново в День ВМФ России выставку воздушной и исторической военной техники. Об этом сообщает в четверг пресс-служба флота.

"29 июля, в День Военно-морского флота России, в гарнизоне авиаторов Северного флота - поселке Сафоново (Мурманская область), откроется выставка военной воздушной и исторической техники", - сообщает пресс-служба.

Для жителей и гостей на территории музея Военно-воздушных сил флота будут открыты площадки техники - бронетанковой, трофейной, ленд-лизовской, авиационной и противовоздушной.

На площадке бронетанковой техники будут развернуты тяжелая самоходно-артиллерийская установка ИСУ-152, тяжелый танк ИС-2М, самоходно-артиллерийская установка СУ-85, противотанковая самоходно-артиллерийскую установка СУ-100. Среди трофеев будут представлены зенитные орудия - германское 88-миллиметровое и 40-миллиметровое шведское, среди ленд-лизовской - американские легкая противотанковая пушка калибра 37 мм, среднекалиберное зенитное орудие калибра 90 мм, средний танк "Шерман".

На площадке авиационной техники желающие смогут увидеть палубный штурмовик Як-38, сверхзвуковой высотный двухдвигательный истребитель-перехватчик 3-го поколения МиГ-25, палубный истребитель Су-27к, тактический фронтовой бомбардировщик Су-24, военно-транспортный самолет Ли-2. Техника противовоздушной обороны будет представлена зенитным ракетным комплексом С-300ПГ, ЗРК малого радиуса действия С-125 "Нева", ЗРК дальнего радиуса действия С-200 "Ангара", подвижным ЗРК С-75 и ЗРК Ф-1.