Шойгу участвует в генеральной репетиции Главного военно-морского парада в Петербурге

Малый ракетный корабль Серпухов на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в акватории Невы в Санкт-Петербурге.

Парад состоится 29 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в четверг проводит генеральную репетицию морской и воздушной составляющих Главного военно-морского парада, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте в воскресенье, 29 июля.

В тренировке, которая будет идти два часа, принимают участие свыше 4 тыс. военнослужащих, порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок, около 38 летательных аппаратов ВМФ. В репетиции задействованы корабли, подводные лодки, катера, самолеты и вертолеты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

В кильватерном парадном строю в акватории Невы и на Кронштадском рейде пройдут тактические группы боевых кораблей и катеров современных проектов, в том числе фрегат "Адмирал Горшков", большой десантный корабль "Иван Грен", фрегат "Адмирал Макаров", корветы "Сообразительный" и "Бойкий", корабль противоминной обороны "Александр Обухов", малые ракетные корабли "Ураган" и "Серпухов", противодиверсионные катера "Грачонок", патрульные катера типа "Раптор".

В парадной линии на рейде Невы выстроены фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" и корвет Балтийского флота "Сообразительный", дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров", большой десантный корабль "Минск", малый противолодочный корабль "Казанец". По акватории Кронштадтского рейда кильватерным строем пройдут корабли крупного водоизмещения. В начале корабельного фарватера ошвартованы ракетный крейсер "Маршал Устинов" и атомный подводный крейсер "Орел".

В воздушной части парада задействованы самолеты и вертолеты морской авиации над Кронштадтом и Санкт-Петербургом.

Также в четверг генеральные репетиции состоятся в главных базах Тихоокеанского, Балтийского, Северного и Черноморского флотов.