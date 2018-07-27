В Комсомольске-на-Амуре провели крупные учения по освобождению заложников

ХАБАРОВСК, 26 июл- РИА Новости. Около 600 сотрудников различных ведомств и силовых структур приняли участие в антитеррористических учениях в Комсомольске-на-Амуре, в ходе которых были освобождены "заложники" и обезврежены "взрывные устройства", сообщает оперативный штаб в Хабаровском крае (Национального антитеррористического комитета).

По легенде учений, группа условных "террористов" совершила нападения на жителей города, захватила их в заложники и удерживала в здании администрации Ленинского округа Комсомольска-на-Амуре.

"После поступления сигнала тревоги были развёрнуты силы и средства оперативного штаба в Хабаровском крае. В течение нескольких часов силовики отрабатывали мероприятия по обеспечению безопасности населения, искали пособников "террористов", освобождали "заложников" и обезвреживали "взрывные устройства". В практических мероприятиях приняли участие около 600 человек и свыше 50 единиц техники от краевых управлений ФСБ, МВД, МЧС, подразделения Росгвардии, ВВО, правительства края и администрации Комсомольска-на-Амуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участникам поставили задачу освободить "заложников" в ходе переговоров, обезвредить "террористов", минимизировать последствия условного теракта. Все действия отрабатывались под руководством оперативного штаба в Хабаровском крае. Результаты тренировки будут проанализированы и оценены специалистами Национального антитеррористического комитета.

"Особенностью данных учений являлась организация и проведение на практике переброски значительной группировки штаба в Комсомольск-на-Амуре. Хабаровский край - это большая территория со значительно удаленными друг от друга населенными пунктами, поэтому задача пресечения террористических угроз на удалении от краевого центра может быть успешно решена только при условии хорошо организованной воздушной перевозки задействуемых в мероприятиях сил и средств. Прошедшие учения показали, что мы в состоянии решать стоящие перед нами задачи", - приводятся в сообщении слова руководителя аппарата оперативного штаба в Хабаровском крае Сергея Курдукова.