На сайте Минобороны запустили интерактивный раздел в преддверии дня ВМФ

Сторожевой корабль Адмирал Макаров и корвет Стойкий (слева направо) в акватории Невы в преддверии парада в честь Дня ВМФ. Архивное фото.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Историко-познавательный интерактивный раздел в преддверии Дня Военно-Морского Флота, посвященный Главному военно-морскому параду, который пройдет 29 июля, запущен на официальном сайте Минобороны РФ, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Главный военно-морской парад с морской и авиационной частью, а также праздничным салютом пройдет 29 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. В мероприятии примут участие порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок и 40 боевых машин авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Региональные военно-морские парады, посвященные Дню Военно-Морского Флота, пройдут на главных базах Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

"В преддверии Дня Военно-Морского Флота Минобороны на официальном сайте запущен историко-познавательный интерактивный раздел, посвящённый Главному военно-морскому параду", - говорится в сообщении.

Посетители раздела смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, основными тактико-техническими характеристиками его участников - боевых кораблей. Пользователям также доступны схемы кораблей, которые будут участвовать в морских праздниках в честь Дня ВМФ на главных базах Военно-Морского Флота - в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Новороссийске, Севастополе и Новороссийске. В разделе также доступна инфографика с обзорами самолетов и вертолетов авиации ВМФ, задействованных в параде, включающая их основные тактико-технические характеристики.

Добавляется, что историко-познавательная часть раздела посвящена 100-летию создания рабоче-крестьянского красного флота и рассказывает о самых значимых эпизодах становления РККФ. Кроме того, в рубрике представлены архивные фотоматериалы, выдержки из уникальных печатных изданий 20-х годов прошлого века из фондов Центральной военно-морской библиотеки, воспоминания участников событий, также опубликованные в годы становления и развития красного флота.

Отмечается, что в разделе также опубликованы рассекреченные документы Центрального военно-морского архива, посвященные организации и проведению первого послевоенного военно-морского парада в 1945 году. Кроме того, раздел оптимизирован для удобства доступа с мобильных устройств.