Производство фюзеляжей F-35 увеличивает продажи Northrop

Производственная линия фюзеляжа F-35 и секретные программы, такие как бомбардировщик невидимка B-21, сектора аэрокосмических систем Northrop Grumman помогли во втором квартале повысить продажи компании, несмотря на неоднозначные результаты в других подразделениях.

Согласно отчетности компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам за три месяца, закончившихся 30 июня 2018 года, продажи компании выросли на 10% до 7,1 млрд. долл. США с 6,5 млрд. долл. США.

В мае компания запустила серийное производство фюзеляжей Lockheed Martin F-35 Lightning II на своем объекте в Палмдейле, штат Калифорния, чтобы обеспечить возросший объем заказов от Пентагона и международных клиентов. Производитель прогнозирует, что в этом году он выпустит 113 фюзеляжей, а в 2019 году планируется произвести 153 фюзеляжа - с тактом выпуска фюзеляж каждые 1,25 дня во время пиковой загрузки.

Там же в Palmdale компания работает над подготовкой к выпуску тяжелого бомбардировщика B-21, по которому в апреле закончился предварительный анализ проекта. ВВС США планирует приобрести 100 B-21, что является достаточным количеством, чтобы к 2040 году снять с вооружения своего флота все другие бомбардировщики: 20 невидимок Northrop B-2 Spirit и 62 Boeing B-1B Lancer.

По данным Northrop Grumman, продажи сектора «Аэрокосмических систем» за три месяца, до 30 июня 2018 года, увеличились на 334 млн. долл. США, или на 11%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Напротив, продажи сектора Специализированных систем, в том числе датчиков и систем обработки данных, услуг по кибербезопасности, а также разведывательные, охранные и рекогносцировочные продукты, увеличились на 15 миллионов долларов или всего на 1% за квартал. Продажи датчиков и систем обработки данных увеличились в основном за счет увеличения объемов по секретным программам, программе масштабирования Agile Beam Radar и электроники на F-35.

Продажи технологических услуг, включающие материально-техническую поддержку авиационного топливозаправщица KC-10, исследований JNIC [1] и разработок по контрактам JRDC [2], сократились на 114 млн. долл. США, или на 10%. Программы компании JRDC и KC-10 показали снижение доходов в связи с приближением к завершению контрактов. Военные танкеры KC-46 начнут поставлять в октябре этого года.

Компания также получила дополнительные 400 миллионов долларов США дохода от своего новейшего бизнес-сектора Инновационных систем, который до приобретения в июне 2018 года за 9,2 миллиарда долларов США, назывался Orbital ATK.

Недавнее вхождение Orbital ATK в Northrop Grumman позволило компании распространить свою деятельность на новые направления, сказала президент Northrop и главный операционный директор Кэти Уорден, которая станет генеральным директором компании с 1 января 2019 года.

«Гиперзвук - расширив портфель Northrop, которая ранее была представлена на рынке системами противодействия гиперзвуковому оружию, также позволяет компании усовершенствовать свои системы вооружений», - сказала она.

Автор: Гарретт Рейм

Перевод: ВПК.name

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