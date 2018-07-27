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27.07.2018
РИА Новости

Россия и США изучают все договоры о стратегических вооружениях

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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото.
Источник: © AFP 2018 / Mandel Ngan

ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. США и Россия проводят обзор всех заключенных ранее двусторонних договоров о стратегических вооружениях с учетом изменившейся ситуации в мире, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Договор РСМД ограничивает всего две страны. С тех пор мир серьезно изменился. Поэтому мы проводим полный обзор, чтобы мы могли ответить (на ситуацию) и работать с Россией для достижения результата в интересах США, (обзор) всего спектра соглашений о нераспространении между нашими странами ", - сказал Помпео на слушаниях в сенате.

Он подтвердил, что США по-прежнему считают, что Россия нарушает договор РСМД и размышляют о том, как "вернуть Россию к соблюдению договора".

Помпео подчеркнул, что главной задачей для США является поиск таких решений, которые бы снизили "риск распространения (ядерного оружия) и потенциального конфликта между нашими странами".

26.07.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
РСМД
Ядерный щит
ЯО
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1 комментарий
№1
27.07.2018 01:14
Это говорит что владельцы ФРС и 5 колонны в РФ уверены в её эффективности и хотят убрать все ограничения для наращивания давления/возможности удара безнаказанного при одновременном ограничении России выгодными для НАТО договорами.
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