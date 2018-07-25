22 боевые машины комплекса «Штурм-С» поступят в Центральный военный округ

22 боевые машины комплекса «Штурм-С» поступят в Центр обеспечения мобилизационного развертывания и арсеналы Центрального военного округа после проведенных приемо-сдаточных испытаний.

Основная задача самоходного противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» борьба с боевыми бронированными вражескими машинами. На усовершенствованной модели реализована возможность применения ракет «Атака».

Данная ракета может быть оборудована кумулятивной боевой частью - для поражения бронированной техники, фугасной - для поражения легких полевых укреплений и стержневой (со стальным сердечником) - для поражения воздушных целей. Высокая скорость ракеты обеспечивает ее полет на максимальную дальность всего за 17 секунд. Это, а также минимальное время подготовки к стрельбе гарантирует очень малое время обстрела комплексом одной цели и позволяет быстро перенести огонь на другие цели.

На всех машинах после модернизации успешно реализована программа импортозамещения по замене командной радиолинии.

Как ранее заявлял командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин, в 2018 году планируется вывести оснащенность современным вооружением и техникой в частях округа на уровень не менее 54%, а к 2020 году выйти на 70%.