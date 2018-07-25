JSTARS Recap официально мертв

Четыре самолета E-8C Joint STARS стоят на взлетной полосе под луной на авиабазе Robins, штат Джорджия, 13 июля 2017 года. (Фото: старший сержант Роджер Парсонс / Национальная гвардия).

Военно-воздушные силы США одержали крупную победу по направлениям развития национальной обороны на 2019 год. Мало того, что они смогут отменить программу JSTARS Recap [1], они получает дополнительные средства на альтернативную разработку под названием ABMS [2].

В тоже время, ВВС должны будут пойти на ряд уступок в своих планах вывода из эксплуатации действующего парка радиолокационных систем целеуказания E-8C JSTARS, который используется для разведки, наблюдения и управления.

Военно-воздушные силы США планировали списать в 2019 году три самолета E-8C, ставшие «ангарными королями» - донорами запасных частей для самолетов в строю, сказал в начале этого года секретарь ВВС Хизер Уилсон.

Однако, согласно новому законопроекту об оборонной политике, обнародованному в понедельник, ВВС не сможет снять с вооружения ни один из 17 самолетов, пока не будет достигнут «этап 2» системы ABMS. В тоже время, Конгресс позволит ВВС поэтапно выводить самолеты, неспособные более выполнять свои функции, после рассмотрения каждого конкретного случая.

Несмотря на то, что ВВС не представили общественности деталей плана ABMS, известно, что он включает в себя много различных обновлений существующих платформ, например, включение в состав системы раннего предупреждения MQ-9 Reaper и E-3 AWACS, которые вместе создадут новые возможности обмена информацией.

24 июля конгрессмен сказал Defense News, что ВВС, в серии секретных брифингов для членов комитетов обороны Конгресса, представили три этапа расширения возможностей ABMS.

По его словам, первый этап, с реализацией до 2023 года, включает в себя модернизацию системы передачи данных и ряда космических технологий, а также интеграцию датчиков с нескольких стелс-платформ и беспилотных самолетов.

Этапы 2 и 3 содержат много секретных данных, сказал конгрессмен, отказавшись раскрыть детали.

Законопроект развития национальной обороны ускорит реализацию ABMS дополнительными 120 млн. долларов США на приобретение шести MQ-9 Reapers, которые, по словам конгрессмена, повысят возможности архитектуры в контроле целей во время конфликта низкой интенсивности. Он также включает 30 млн. долл. США для продолжения разработки наземного радара целеуказания, разработанного Northrop Grumman в рамках программы JSTARS Recap.

Кроме того, Конгресс ввел ряд новых ограничений и требований по предоставлению отчетности ВВС в рамках Закона о защите национальной обороны от 2000 года, в том числе:

план ВВС по модернизации и поддержанию существующего флота JSTARS, в том числе увеличение доступности E-8C для выполнения операций по всему миру.

Ежеквартальные отчеты секретаря ВВС США о ходе работ по ABMS.

Подтвержденный министром обороны долгосрочный план финансирования ВВС, достаточный для сохранения JSTARS и реализации программы ABMS.

Отчет о ходе исполнения ABMS от Управления государственной подотчетности, обеспечивающий Конгрессу независимый надзор. В отчете отражаются сроки исполнения плана и любые риски, связанные с его выполнением или финансированием.

Указание для Бюро оценки затрат и оценки исполнения программ Пентагона по пересмотру стоимости и обновлению графика выполнения работ восстановления E-8C, начавшегося в 2008 году, но с тех пор оставленных без внимания. Военно-воздушные силы "закупили три комплекта судовых двигателей на общую сумму 450 млн. долл. США, но двигатели не используются", хотя "устаревшие двигатели E-8C являются проблемой номер один, приводящей к превышению норм обслуживания, не связанных с выполнением оперативных задач», - говорится в законопроекте.

Завершение программы JSTARS стало плохой новостью для Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman, которые соперничали между собой за место основного подрядчика с контрактом на 6,9 миллиарда долларов США на разработку, производство и развитие системы. В рамках программы планировалось построить 17 новых самолетов.

За прошедший год руководители ВВС разочаровались в рассказах об JSTARS, заявив, что новые планы управления боевыми действиями не обеспечивают выживаемости в будущем театре военных действий.

Но если комитеты обороны Сената поддерживали ABMS, законодатели Палаты пытались заставить ВВС продолжать работы по JSTARS.

17 июля высокопоставленный сотрудник ВВС Уилл Ропер высказал Defense News надежду на победу ABMS в Конгрессе, однако признал, что ВВС никогда ранее не совершенствовали «систему систем», подобную ABMS.

«Это определенно должна быть программа, в которой мы готовы к предстоящим неудачам и созданию базового прототипа, поскольку многое только будет изучаться, чтобы получить в итоге систему совместной работы, как в команде», - сказал Ропер. «Мы осознаем, как коммерческая индустрия уже решает такие задачи, и я полагаю, мы можем многое перенять, но, вероятно, не все».

Внутренняя борьба в Джорджии

То, что недавно являлось разногласием между Палатой и Сенатом США, похоже, превратилось в драку среди членов делегации Джорджии.

Неожиданно республиканский конгрессмен Остин Скотт невежливо отозвался о сенаторе Дэвиде Пердью, одном из республиканцев Джорджии, за то, что разрешил отмену программы Recap. Военно-воздушная база Robins в Джорджии является родиной 461-го воздушного крыла управления JSTARS, объединенного подразделения ВВС.

«Когда сенатор Пердью [...] отказался от поддержки этой программы, которую Делегация Конгресса Джорджии, включая сенатора Пердью, целиком поддерживала в течение последних семи лет, он фактически свернул программу», - сказал Скотт.

«К сожалению [...]самолет замена не будет введён в строй, что увеличит риск для наших мужчин и женщин в военной форме, продолжающих летать на 48-милетнем самолете JSTARS, нуждающемся в глубокой модернизации».

Пердью в своем заявлении ответил, что ABMS - лучшее долгосрочное решение для Robins.

«Расширенная система управления боевыми действиями даст нам возможность получить, как ограниченный, так и неограниченный доступ к воздушному пространству. Это необходимо для поддержки наших войск в опасных миссиях, а также для сбора всесторонних разведывательных данных », - сказал Пердью. «Благодаря моей поддержке, мы сохраним работу JSTARS, поддержим флот JSTARS на следующее десятилетие, ускорим внедрение ABMS и получим новую задачу для Robins. Все это обеспечит очень светлое будущее для военной базы моего родного города».

Автор: Валери Инсинна

Перевод: ВПК.name

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