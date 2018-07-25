Почему в мире до сих пор боятся Ту-95

Несмотря на солидный возраст, российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95, разработанный еще в 1950-е годы, до сих пор вызывает уважение, а порой - и опасение у военных экспертов разных стран.

Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на китайское интернет-издание "Феникс" обратило на это внимание. Публикация начинается с шутки, распространенной в ВВС США: "Когда мой дед летал на F-4, его направляли на перехват Ту-95, когда мой отец летал на F-15, его направляли на перехват Ту-95. И сейчас я летаю на F-22 и тоже отправляюсь перехватывать Т-95".

При этом, как отмечается в материале, "вечный герой" Ту-95 является интересной разработкой.

"В 1951 году Советский Союз начал работу над созданием бомбардировщика, который мог бы поразить цели на территории США. В результате появился монстр с турбовинтовыми двигателями, который может перевезти 12 тонн взрывчатки на расстояние в тысячи километров", - пишет "Феникс".

Военно-воздушные силы НАТО не обеспокоило появления этой казавшейся устаревшей машины, которую на Западе в шутку назвали "медведем". Но все изменилось, когда в 1961 году Ту-95 сбросил на испытательном полигоне "Царь-бомбу". Взрыв был эквивалентен 50 миллионов тонн тротила, облако ядерного гриба поднялось до 60 километров, а световое излучение вызвало серьезные ожоги на расстоянии 100 километров.

Случившееся потрясло весь мир, и ВВС разных стран начали разрабатывать способы противодействия Ту-95. Между тем самолет выполнял не только функцию бомбардировщика, который потенциально мог уничтожать цели на суше, но и использовался как разведчик при поиске американских военных кораблей в море. Также "медведя" вооружили противокорабельными ракетами для борьбы с авианосцами. Кроме того Ту-95 применяли для поддержания связи между подлодками и высшим руководством страны.

"Феникс" отмечает, что ветеран "холодной войны" Ту-95 еще может послужить России до появления достаточного количества "новобранцев".