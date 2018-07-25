В британских истребителях появятся виртуальные кокпиты

Английская компания BAE System представила инновационную модель - виртуальный кокпит - кабину летчика для перспективного истребителя нового поколения Tempest. Активная работа над ним начнется в ближайшее время.

Инновация в том, что в новом кокпите летчик будет воспринимать виртуальные элементы с помощью дисплея на шлеме. Полученную информацию он сможет настраивать в широких пределах. Об этом пишет издание Defense News.

Британские специалисты считают это лучшей технологией дополненной реальности. Привычных приборов в кабинет летчика не будет. Всевозможные данные, в том числе и с радаров, камер, датчиков будут выводиться на приборы дополненной реальности. Причем военный летчик сможет сам регулировать настройку изображения приборов и задавать им положение. Некоторые приборы могут быть вообще расположены за периферийным зрением. Их можно увидеть только при повороте головы.

Как пишет издание, разработчики предполагают установку в виртуальном кокпите только одного многофункционального сенсорного дисплея. Он будет включаться в случае отказа системы дополненной реальности. Если полет проходит в безаварийном режиме, дисплей не работает.

Светлана Цыганкова