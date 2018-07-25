Израиль впервые применил "Пращу Давида"

Армия обороны Израиля впервые и неудачно применила в боевых условиях систему противоракетной обороны (ПРО) David's Sling ("Праща Давида"), сообщает блог oleggranovsky.

Израильские ракеты-перехватчики David's Sling были выпущены по двум сирийским баллистическим ракетам "Точка" (9K79, ОТР-21, SS-21 Scarab). Через 25 секунд после пуска стало ясно, что одна из сирийских ракет упадет в Сирии в одном километре от границы Израиля, после чего перехватчик был подорван в воздухе. Второй перехватчик продолжил полет в сторону своей цели, однако по техническим причинам не попал в цель.

Обломки ракет "Точка" упали на сирийской территории. Израильские военные выясняют причины сбоя системы ПРО David's Sling.

Данный инцидент стал первым боевым применением "Пращи Давида". Армия обороны начала тестировать элементы системы в 2016 году. Испытания модернизированного варианта David's Sling завершились в 2017 году. Многоуровневая система ПРО предназначена для перехвата ракет противника на дальности 70-300 километров. Основные разработчики David's Sling — израильская Rafael и американская Raytheon. Система должна занять промежуточное положение между ближним "Железным куполом" и дальней "Крепостной стеной".