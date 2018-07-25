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25.07.2018
Интерфакс-АВН

Основной владелец "Калашникова" увеличил долю в предприятии по производству пластмасс до 25%

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Концерн Калашников
Концерн Калашников.
Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Ижевск. 24 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - ООО "ТКХ-Инвест", контролирующее 75% минус 1 акцию АО "Концерн "Калашников", увеличило свою долю в нижегородском ООО "РТ-Полиуретаны" до 25%, следует из материалов аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Согласно материалам, увеличение доли произошло 23 июля. До этого "ТКХ-Инвест" владел 6,2% уставного капитала ООО "РТ-Полиуретаны".

Другими совладельцами нижегородской компании являются физлица. При этом доли большинства из них с 23 июля уменьшились: у Станислава Козлова и Татьяны Назаровой - с 19,25% до 14,5% у каждого, у Сергея Агафонова и Олега Мичурина - с 18,25% до 13,6%. Доля еще одного совладельца, Татьяны Потуй, не изменилась - 18,8%.

В начале июля сообщалось о приобретении ООО "ТКХ-Инвест" 6,2% уставного капитала ООО "РТ-Полиуретаны".

Основным видом деятельности ООО "РТ-Полиуретаны" является "производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах".

ООО "ТКХ-Инвест" владеет 100% долей ООО "ТрансКомплектХолдинг", которое, в свою очередь, владеет 75% минус 1 акцией АО "Концерн "Калашников" и 49% АО "Ижевский механический завод".

Согласно материалам "СПАРК-Интерфакс", 50% долей ООО "ТКХ-Инвест", принадлежавшие Алексею Криворучко, в июне назначенному замминистра обороны РФ, находятся в настоящее время в доверительном управлении Аркадия Привалова. Еще 50% - у самого ООО "ТКХ-Инвест".

24.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
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