Число участников конкурса десантников АрМИ-2018 выросло

Военнослужащие во время показательных выступлений на церемонии открытия международного конкурса Десантный взвод на военном полигоне Раевский.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Конкурс "Десантный взвод" Армейских международных игр в 2018 году посетят в три раза больше стран, чем в тот раз, когда конкурс проводился впервые, сообщили журналистам во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Конкурс "Десантный взвод" будет проводиться с 28 июля по 9 августа в Псковской области на базе 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

"В текущем году на территории Псковской области впервые пройдут подобного рода международные состязания, в которых одновременно будут принимать принять участие десантники 10 стран мира, из которых пять команд являются дебютантами данного конкурса", - говорится в сообщении.

При этом в департаменте отметили, что в первом "Десантном взводе" в 2015 году на полигоне "Дубровичи" в Рязанской области участвовало всего три команды и две страны-наблюдательницы, а в 2016 году на полигоне "Раевский" под Новороссийском в состязаниях принимало участие уже шесть команд и две страны-наблюдательницы. В прошлом году, когда конкурс проводился в Китае, было заявлено шесть команд.

Отмечается, что всего в конкурсе 2018 года будут принимать участие около 400 десантников из Восточной Европы, Африки, Ближнего Востока, Азии и Южной Америки. По информации МО РФ, примерно треть всех участников АрМИ-2018 приедут именно на конкурс десантников.

"Проведение подобных состязаний позволяет накопить очень полезный профессиональный опыт для всех участников конкурса, укрепить дружественные связи, обменяться опытом с коллегами из других стран", - говорится в сообщении.

Торжественная церемония открытия конкурса состоится 28 июля на полигоне "Завеличье". Официальный старт международному конкурсу "Десантный взвод" даст командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков.