Нужно ли России вмешиваться в йеменский конфликт?

Йеменское информационное агентство SABA публикует материал, в котором заявлено о направленном в Москву обращении от Махди аль-Машата. Кто этот человек? Он является председателем верховного политического совета хуситской организации Йемена – той самой, которая пытается противостоять так называемой арабской (саудовской) коалиции.

Если верить данным, озвученным в публикации, то аль-Машат попросил президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с той целью, чтобы восстановить безопасность в Йемене. Махди аль-Машат просит у Кремля "помочь в прекращении гражданской войны на территории Йемена".

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По данным всё того же информационного агентства, похожая телеграмма была направлена на имя президента Франции Эммануэля Макрона. Хуситы просят Францию сыграть "заметную роль политического характера в установлении мира".

Напомним, что несколько недель назад хуситы потеряли контроль над стратегически важным городом Йемена – Ходейда. Это основной порт страны, через который осуществлялось снабжение группировки. Положение хуситов после этого серьёзным образом осложнилось. Теперь перед политическим крылом хуситов стоит задача всеми силами попытаться остановить арабскую коалицию.

Об ответе России и Франции на телеграммы Махди аль-Машата на данный момент информации нет.

Обращает на себя внимание, что на основном баннере ИА SABA содержится надпись "США убивают народ Йемена".